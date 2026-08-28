Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un operativo de revisión a transportes de sustancias peligrosas en el Anillo Periférico, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el que se levantaron nueve infracciones y nueve garantías de pago.

El dispositivo estuvo realizado por efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, quienes realizaron 10 revisiones, levantaron nueve infracciones, seis de ellas por exceso de velocidad y las otras tres por circular en carriles centrales. Además se tomaron nueve garantías de pago y se realizó una amonestación.

Durante la acción participaron 61 policías así como 32 vehículos oficiales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estás acciones obedecen a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial.

Los dispositivos de revisión son realizados de forma aleatoria a unidades tipo pipa que transportan gas.

La SSC afirmó que continuará realizando estos operativos de revisión de vehículos que transportan sustancias peligrosas de manera aleatoria en las 16 alcaldías.

[Publicidad]

El propósito de estas acciones, indicó la dependencia es el de evitar conductas que pongan en riesgo la vida de los conductores, así como fortalecer la seguridad vial para todas las personas que usan las vías.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.