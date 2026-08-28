La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a los 30 mil corredores que se han registrado para participar en la edición número 43 del Maratón de la Ciudad de México, que se celebrará este domingo 30 de agosto.

“Este evento nos ayuda a visibilizar a la Ciudad de México, como la ciudad más deportiva; la ciudad que tiene las condiciones para llevar a cabo estos eventos; el domingo estará llevándose a cabo este acontecimiento deportivo”, indicó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que este año, la mitad de los inscritos son jóvenes menores de 35 años, y afirmó que vienen corredores no sólo de la capital, sino de otros países.

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“Les quiero dar la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos, a la capital de la transformación; a hacer ese gran esfuerzo que se lleva a cabo todos los años y que también implica práctica, disciplina, esfuerzo”, señaló.

Habrá ruta de apoyo al corredor

Por su parte, el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, adelantó que a partir de las 4:00 a.m., habrá una ruta de apoyo al corredor, por parte de Transportes Eléctricos, que estará en seis puntos diferentes de la CDMX.

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Estos transportes acercarán a los corredores al punto de salida desde temprano.

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“Esto será a partir de las 4:00 de la madrugada, en los siguientes puntos: el punto número uno está en el Palacio de los Deportes, el número dos en Avenida Revolución y Río Becerra; el tercero en autobuses Futura Indios Verdes; el cuatro en San Jerónimo esquina con Pino Suárez; el cinco en la Glorieta SCOP y en Avenida del Imán”, indicó.

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El maratón arrancará a las 5:50 de la mañana, cuando se dará el primer disparo que indique la salida de los corredores desde el Estadio Olímpico México 68.

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