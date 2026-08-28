Diez años después de la partida de Juan Gabriel, México continúa sin estar listo para despedirse de la leyenda originaria de Parácuaro, Michoacán, que convirtió en canción las más profundas penas de amor y que también, hizo bailar a la élite del país al ritmo del “Noa Noa” en aquel concierto histórico en el Palacio de Bellas Artes.

A pesar de que un 28 de agosto del 2016, la muerte de Juan Gabriel marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo, el legado musical de “El Divo de Juárez” continúa acompañando a miles de personas de todas las edades, dentro y fuera de México. Por ello, este viernes en su aniversario luctuoso, millones de fans recuerdan a Alberto Aguilera Valadéz con la misma nostalgia que siempre caracterizó al cantautor.

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Crédito: Youtube

Así puedes ver en YouTube el homenaje a Juan Gabriel de 24 horas

Entre decenas de homenajes organizados en plazas públicas y eventos especiales, una peculiar convocatoria está uniendo a la comunidad digital en el canal oficial de YouTube de Juan Gabriel, se trata de una transmisión en vivo dedicada a honrar su historia musical.

“Celebramos al Divo de Juárez con una transmisión continua que reúne lo que nos dejó y lo que sigue vivo en cada canción. Acompáñanos cuando quieras, aquí estaremos todo el día.”, se lee en la descripción del canal oficial.

Desde “Querida” y los éxitos que todos conocen, hasta canciones de sus primeros álbumes; pasando por sus colaboraciones con artistas internacionales y versiones en todo tipo de géneros musicales, el especial recopila las 1,800 composiciones que escribió a lo largo de su carrera.

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