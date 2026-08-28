Tendencias | 28-08-26 | 16:34 |

Diez años después de la partida de , México continúa sin estar listo para despedirse de la leyenda originaria de Parácuaro, Michoacán, que convirtió en canción las más profundas penas de amor y que también, hizo bailar a la élite del país al ritmo del “Noa Noa” en aquel concierto histórico en el Palacio de Bellas Artes.

A pesar de que un 28 de agosto del 2016, la muerte de Juan Gabriel marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo, el legado musical de “El Divo de Juárez” continúa acompañando a miles de personas de todas las edades, dentro y fuera de México. Por ello, este viernes en su aniversario luctuoso, millones de fans recuerdan a Alberto Aguilera Valadéz con la misma nostalgia que siempre caracterizó al cantautor.

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Crédito: Youtube
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Así puedes ver en YouTube el homenaje a Juan Gabriel de 24 horas

Entre decenas de homenajes organizados en plazas públicas y eventos especiales, una peculiar convocatoria está uniendo a la comunidad digital en el canal oficial de de Juan Gabriel, se trata de una transmisión en vivo dedicada a honrar su historia musical.

Celebramos al Divo de Juárez con una transmisión continua que reúne lo que nos dejó y lo que sigue vivo en cada canción. Acompáñanos cuando quieras, aquí estaremos todo el día.”, se lee en la descripción del canal oficial.

Desde “Querida” y los éxitos que todos conocen, hasta canciones de sus primeros álbumes; pasando por sus colaboraciones con artistas internacionales y versiones en todo tipo de géneros musicales, el especial recopila las 1,800 composiciones que escribió a lo largo de su carrera.

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