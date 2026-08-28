Tendencias | 28-08-26 | 14:12 |

Al caer la noche del pasado jueves 27 de agosto, la Tierra se interpuso entre el Sol y la Luna en un , dando lugar a un singular espectáculo astronómico conocido como por la tonalidad rojiza que proyecta el satélite natural.

México fue una de las partes del mundo donde se pudo apreciar este fenómeno y, aunque en la CDMX se vivió una noche nublada, la peculiar postal en el cielo nocturno provocó que los amantes de la astronomía salieran en busca de la mejor foto de la Luna.

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Así se vivió el Eclipse Parcial de Luna del 27 de agosto en CDMX. Fotos: Instagram @oscar._.damian
Así se vivió el Eclipse Parcial de Luna del 27 de agosto en CDMX. Fotos: Instagram @oscar._.damian

Así se vivió el Eclipse Parcial de Luna en CDMX

Durante algunos minutos, se cubrió el 96% de la superficie lunar provocando la filtración de la luz del Sol por la atmósfera, pues durante este proceso las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) se dispersan, mientras que las más largas (rojas y anaranjadas) atraviesan con mayor facilidad, dando como resultado la particular tonalidad cobriza.

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Cabe aclarar que el término “Luna de Sangre” no es clasificación astronómica formal, sino una expresión popular utilizada para describir la coloración rojiza del satélite durante el Eclipse.

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El Eclipse dio inicio pasando la puesta de Sol, alrededor de las las 19:23 horas y su punto máximo fue a las 22:12 de la noche, en ese momento se intensificó la tonalidad roja de la Luna.

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dcs

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