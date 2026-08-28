Este viernes 28 de agosto las familias mexicanas celebran el Día del Abuelo, una fecha que rinde homenaje al corazón generoso, la sabiduría y el cariño de los adultos mayores en el entorno familiar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el bienestar emocional en la vejez es muy importante y su integración activa en dinámicas familiares es crucial, pues fortalece de manera directa su salud cognitiva. Por tal motivo, este día busca enaltecer el papel dentro de la sociedad de las personas de la tercera edad promoviendo su inclusión.

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El 28 de agosto se celebra a los adultos mayores, prevé un regalo para celebrarlos. Foto: Magnific

¿Por qué se celebra el Día del Abuelo el 28 de agosto?

El Día del Abuelo comenzó a ser reconocido en 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid con el objetivo de destacar el papel de las personas mayores y la importancia que tienen dentro de la sociedad y las familias.

Con el paso de las décadas, la importancia de esta fecha fue impulsada por instituciones públicas y organismos dedicados a la asistencia social, promoviendo el respeto a los adultos mayores y sensibilizando a la población sobre la importancia de garantizar una vida digna en esta etapa de vida.

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Si no puedes pasar esta fecha junto a ellos, un mensaje cambiará su día por completo. Foto: Pexels

Un reconocimiento al legado familiar

En México, muchas familias aprovechan esta fecha para convivir y celebrar a los abuelos, quienes representan una fuente inagotable de historias y comprensión incondicional. Además, su enseñanza y conocimiento son clave para mantener vivas decenas de tradiciones populares que pasan por distintas generaciones.

Mujeres bordando piezas representativas de su vestimenta tradicional. Foto: Edwin Hernández

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