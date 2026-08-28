se cumplen 10 años de la desaparición física de Juan Gabriel y la gente lo sigue recordando, a grado tal que la cadena Cinemex proyectará en sus pantallas el primer concierto que el Divo tuvo en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

El año pasado, la misma exhibidora programó durante dos semanas otro recital ("Mis 40 en Bellas Artes") y fue un fenómeno, contabilizando 250 mil boletos vendidos, con reportes de la gente coreando y algunos bailando en las salas.

Aunado a eso, Gary Alazraki, realizador de "Club de Cuervos" y "Nosotros los Nobles" busca concretar una biopic internacional de Juanga, con la que dice se pretende que el público se sienta orgulloso de ser mexicano.

Pero en lo que pasa todo eso, vale la pena adentrarse en la vida del intérprete de "El Noa Noa" y "Querida", con una serie de producciones que están disponibles en streaming y todas prácticamente autorizadas por él mismo o su familia.

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"Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo"

Serie documental de cuatro episodios conformados con videos tomados por el propio cantante y audios rescatados, donde muestra su vida cotidiana como la relación con su familia y amigos, así como la,profesional.

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“Se está haciendo un video, para cuando yo no esté en este planeta, para dejarlo como un testimonio”, dice en uno de los videos, como si fuera una profecía.

La dirección corrió a cargo de María José Cuevas ("Bellas de noche") y tardó caso tres año entre que arrancó la producción y su llegada a streaming.

Dónde ver: Netflix

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“Juan Gabriel: debo, puedo y quiero” trata de videos inéditos que muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del cantante. Foto: Netflix.

"Hasta que te conocí"

Esta es la historia de Alberto Aguilera Valadez, verdadero nombre de Juan Gabriel, desde su infancia y hasta alcanzar el éxito.

Son 13 episodios protagonizados esencialmente por el colombiano Julián Román ("De brutas nada" y "El señor de los cielos") siendo Dolores Heredia ("Dos crímenes") la mamá.

La historia surgió después de varias horas de entrevistas con el Divo, para ser lo más fidedigno posible de los lugares en que vivió y todo por lo que pasó. Fue nominada a los Premios Platino 2017 en la categoría "Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana" y a los Premios Emmy Internacional de ese mismo año como "Programa estelar de Estados Unidos en otro idioma".

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Se transmitió originalmente entre abril y junio de 2016, es decir, concluyó dos meses antes del fallecimiento del compositor.

Dónde ver: Disney +

Serie "Hasta que te conocí" (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

"El Noa Noa"

Película de 1981 protagonizada por el propio Juanga, en la que cuenta su vida desde la infancia. El título del filme lo tomó del centro nocturno donde trabajó y que luego convirtió en canción.

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Meche Carreño la acompañó en el reparto del filme dirigido por Gonzalo Martínez Ortega ("El principio" y "El vuelo del águila"). La cinta se rodó en locaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dónde ver: Tubi

"Es mi vida"

Juan Gabriel protagonizó esta nueva cinta sobre su vida, pero ahora enfocada en el tiempo que pasó en prisión.

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Su estancia en Lecumberri que inspiró el filme, sucedió en los albores de los 70s cuando no era famoso y fue acusado de robo y daño en propiedad ajena.

En aquellos tiempos Juanga dormía en la calle o en la Basílica y centrales camioneras, pero un día fue invitado a una casa y cuando despertó fue señalado.

Dónde ver: ViX.

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