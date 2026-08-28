San Cristóbal de las Casas, Chis. - Ana, una trabajadora de una universidad ubicada en Tuxtla, denunció que es víctima de violencia vicaria de parte de su excónyuge Roberto de Jesús R.G, hijo del exdiputado federal por el PVEM, Roberto Antonio Rubio Montejo, “cercano colaborador” del exgobernador Manuel Velasco Coello (2012-2018).

En una carta, Ana, como decide ser identificada, asegura que después de tener una relación de noviazgo con Roberto de Jesús, en julio del 2023 decidieron compartir un hogar, hasta que se casaron en diciembre del 2025, pero luego procrearon a un niño que ahora tiene un año y diez meses de edad, R.M.R.Z.

Ana y Roberto de Jesús vivieron en una casa del fraccionamiento Lum-Ha, propiedad de su familia, pero al finalizar la relación en febrero del 2026, fue “echada de la propiedad”, aun cuando no contaba con un “lugar adecuado para vivir”, pero su pareja dijo “se quedaría con la casa” y días después mandó sus pertenencias a la casa de la madre de Ana.

Un Juez le dictó medidas a favor de Roberto de Jesús, por lo que ahora Ana está obligada a pagarle pensión, “alegando que no trabaja, que no tiene ingresos". | Foto: Especial.

A pesar de esto, Ana decidió llevar al niño a la casa donde vivía Roberto de Jesús y su madre Blanca Arelis G., pero “no fue por desinterés o abandono (del niño) como ellos alegan ahora”, sino porque debía cumplir con su papel de madre y empleada en la universidad privada, donde sigue laborando.

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Al pasar los días, Roberto de Jesús se negaba a contestar los mensajes de Ana cuando iba por su hijo. “Él muchas veces hacía caso omiso a mis mensajes y se comportaba grosero diciéndome que no tenía por qué responderme, ni darme al niño, situación que en su momento le hice saber a su padre, misma persona que hoy le brinda todo el apoyo para separar a su nieto de su madre”.

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Por todo esto, Ana decidió acudir ante un juzgado, en abril de este año, pero dos meses después, el juez quinto de lo familiar “dictaminó darme la guarda y custodia de mi pequeño hijo”.

Ana asegura que Roberto de Jesús trabaja en la notaría pública número 192. | Foto: Especial.

El 8 de agosto fue la última vez que Ana pudo abrazar a su hijo. “El señor Roberto de Jesús no me ha permitido la convivencia con mi pequeño hijo, aun cuando él se comprometió a regresármelo el día martes 11 de agosto en su cita con la dermatóloga, cita a la cual me presenté y él nunca asistió”. “Fui despojada de mi hijo”.

Ahora un juez le dictó medidas a favor de Roberto de Jesús, por lo que ahora Ana está obligada a pagarle pensión, “alegando que no trabaja, que no tiene ingresos y hasta se mueve en transporte público”. “Nada más falso”.

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Ana asegura que Roberto de Jesús trabaja en la notaría pública número 192, ubicada en la 11 Poniente Norte y 9ª Norte número 1050, en la colonia Vistahermosa, de Tuxtla, “cuyo titular es su padre”. También tiene a su cargo el gimnasio Intro, ubicado en el fraccionamiento Arenal Campestre, propiedad de Roberto Antonio Rubio Montejo, y atiende un negocio de venta de vehículos usados San Judas, del que es dueño su padre, donde acaba de abrir un restaurante de mariscos.

Atiende un negocio de venta de vehículos usados, San Judas, del que es dueño su padre. | Foto: Especial.

Ana alega que desde que se separó de Roberto de Jesús nunca recibió un solo peso, por lo que ella tuvo que hacerse cargo de todo lo que necesitaba el niño. “Desde un inicio (de la separación, él) se negó a brindarme algún tipo de apoyo económico”.

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Ana y Roberto de Jesús siguen casados legalmente. “No estamos divorciados”, asegura Ana, que ha buscado la intervención de la Fiscalía de la Mujer para tratar de recuperar a su hijo, donde le ofrecieron apoyarla. “Él mismo se comprometió a devolverme a mi hijo; sin embargo, al llegar el día (que iba a hacer entrega del niño), únicamente se presentó su abogado diciéndome que las condiciones para entregarme a mi menor hijo eran aceptar que no me diera pensión; de lo contrario, no me lo regresaría. Todo esto se dio dentro de esta instancia (Fiscalía)”.

Sin protección de las instituciones que trabajan por velar los derechos de las mujeres, Ana pide a las autoridades que investiguen estos hechos. “Hago un llamado respetuoso a las autoridades para que investiguen los hechos, determinen las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, garanticen la protección y el interés superior de mi menor hijo”. “Se teme que el padre del acusado, quien cuenta con influencias políticas, intervenga ante la situación”, alerta Ana.

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