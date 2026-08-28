Espectáculos | 28-08-26 | 18:15 |

está más allá, no del bien del mal, sino del ; no es la primera vez que la actriz recibe comentarios hirientes en redes, sin embargo, ella no se lo toma personal pues, luego de que la llamaran "", pidió a usuarios que no alienten la venaración a la delgadez extrema.

Esta historia se remonta a 2007, hace 19 años, cuando Ariadne obtuvo su primer protagónico en la telenovela "Muchachitas como tú". Ahí, no sólo compartió reparto con su colega, la , sino que crearon una amistad que, aún hoy, sobrevive.

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A tal grado que, en las últimas semanas, Ariadne y Gabriela han compartido su objetivo de . Y, aunque las actrices han mostrado gran disposición de compartir su esfuerzo con sus seguidores, algunos de ellos, se han dedicado a juzgar su propósito.

Estos son algunos comentarios que han recibido:

"Mal hechas esas sentadillas".

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"Las dos están pasadas de peso".

"Bajar de peso a esa edad, la verdad, está difícil".

"¿Están embarazadas?

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¿Su reacción?, fue positiva, Díaz, esposa de Marcus Ornellas y, madre de Diego, no tomó mal los comentarios que ha recibido, en cambio, usó la plataforma para exhortar a sus seguidores, y otros usuarios de Instagram, a no alentar la delgadez extrema, demostrando que se encuentra conforme y saludable con su peso, lo mismo que ocurre con Carrillo.

En el video se le escucha decir a su amiga "Gabriela, están diciendo que estamos gordas".

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A lo que su colega responde:

"¡Noooo!, vamos a hacer más ejercicio".

Posteriormente, muestras sus cuerpos atléticos, en la descripción del post escribieron:

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"Mi cuerpo es un regalo de Dios y no un objeto de moda que cambia según la temporada".

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melc

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