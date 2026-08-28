Ariadne Díaz está más allá, no del bien del mal, sino del bullying; no es la primera vez que la actriz recibe comentarios hirientes en redes, sin embargo, ella no se lo toma personal pues, luego de que la llamaran "gorda", pidió a usuarios que no alienten la venaración a la delgadez extrema.

Esta historia se remonta a 2007, hace 19 años, cuando Ariadne obtuvo su primer protagónico en la telenovela "Muchachitas como tú". Ahí, no sólo compartió reparto con su colega, la actriz Gabriela Carrillo, sino que crearon una amistad que, aún hoy, sobrevive.

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A tal grado que, en las últimas semanas, Ariadne y Gabriela han compartido su objetivo de hacer ejercicio juntas. Y, aunque las actrices han mostrado gran disposición de compartir su esfuerzo con sus seguidores, algunos de ellos, se han dedicado a juzgar su propósito.

Estos son algunos comentarios que han recibido:

"Mal hechas esas sentadillas".

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"Las dos están pasadas de peso".

"Bajar de peso a esa edad, la verdad, está difícil".

"¿Están embarazadas?

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¿Su reacción?, fue positiva, Díaz, esposa de Marcus Ornellas y, madre de Diego, no tomó mal los comentarios que ha recibido, en cambio, usó la plataforma para exhortar a sus seguidores, y otros usuarios de Instagram, a no alentar la delgadez extrema, demostrando que se encuentra conforme y saludable con su peso, lo mismo que ocurre con Carrillo.

En el video se le escucha decir a su amiga "Gabriela, están diciendo que estamos gordas".

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A lo que su colega responde:

"¡Noooo!, vamos a hacer más ejercicio".

Posteriormente, muestras sus cuerpos atléticos, en la descripción del post escribieron:

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"Mi cuerpo es un regalo de Dios y no un objeto de moda que cambia según la temporada".

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melc