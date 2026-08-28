Culiacán, Sinaloa.- La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, inauguró este viernes, un mural en una de las calles de la capital del estado dedicado en memoria a la cantante sinaloense, Amparo Ochoa, como reconocimiento a su trayectoria artística y en distintas causas sociales.

En compañía de la hija de recordada cantante, María Inés Ochoa, la jefe del ejecutivo estatal interina destacó la figura de la artista, la cual se convirtió en un referente de las luchas sociales y dio voz a las mujeres que no la tenían.

Lee también Gobierno Federal equipa a gobernadora de Sinaloa; diseñan plan de seguridad y gobernabilidad

Domínguez Nava hizo mención que a través de sus canciones, Amparo Ochoa divulgó las problemáticas y las diferencias sociales y estas las llevó en sus presentaciones a los países de América Latina y Europa.

“El canto de Amparo Ochoa se convirtió en forma permanente en una convocatoria para la lucha social, en demandas de justicia social y enarboló el feminismo en demanda de justicia e igualdad para las mujeres”, externó la mandataria estatal.

En el evento estuvo presente María Inés Ochoa, hija de la artista, así como la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal. Foto: Especial

Al hablar del mural pintado en memoria de la cantante sinaloense, indicó que estas obras contribuyen a embellecer y recuperar los espacios públicos, la paz y la seguridad de Sinaloa.

[Publicidad]

Lee también Isaac del Toro y la historia detrás de su mural en Tijuana, tras brillar en el Tour de Francia

En el evento, María Inés Ochoa, hija de la cantante, asentó que el arte debe ser uno de los aliados de los movimientos políticos y sociales del pueblo, por ello, la comunidad artística de Sinaloa, abraza las expresiones sobre estas obras por la paz con justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

slr/cr