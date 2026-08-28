Monterrey, NL. – Jesuscristo Manuel “N”, de 21 años, fue vinculado a proceso por el asesinato de sus padres, ocurrido el pasado 23 de agosto en una vivienda de la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el juez que lleva el caso impuso al acusado prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se detalló que el joven enfrenta cargos por feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

El joven enfrenta cargos por feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

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De acuerdo con la investigación, la víctima del feminicidio es una mujer de 58 años, quien era madre del imputado. Su padre, de 60 años, murió también durante la agresión.

Según los datos expuestos por la Fiscalía, el joven habría disparado con un arma de fuego contra su madre y posteriormente contra su padre.

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La autoridad estatal señaló que un familiar intentó desarmarlo durante la agresión, pero resultó lesionado. Además, otra persona que se encontraba en la vivienda habría sido amenazada por el imputado.

La autoridad estatal señaló que un familiar intentó desarmarlo durante la agresión, pero resultó lesionado. | Foto: Ilustrativa/Archivo.

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Después del ataque, Jesucristo Manuel “N” presuntamente tomó una camioneta que se encontraba en el domicilio y abandonó el lugar, por lo que también se le atribuye el delito de robo de vehículo con violencia.

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La orden de aprehensión contra el joven fue cumplimentada el 26 de agosto por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones. El acusado fue localizado en la vía pública, en calles de la colonia Nueva Morelos, en Monterrey.

Durante la audiencia de imputación, el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que sostuvo la probable participación del acusado en los cinco delitos.

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