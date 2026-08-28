Tuxtla Gutiérrez. - El asesinato del exdirector de la escuela secundaria técnica número 40 en el municipio de Teopisca, Mario Ballinas Ramos, cometido la madrugada de este jueves, fue planificado presuntamente por su hijo Mario Ángel, quien ya se encuentra detenido, informó el fiscal General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca.

El autor material del homicidio del también exdirigente del PRI local ya fue identificado y se encuentra prófugo. Agentes de la Policía despliegan un operativo de búsqueda en la región.

El cuerpo de Ballinas Ramos de 69 años, maestro jubilado, “fue encontrado en su domicilio con un disparo a la altura del tórax", indicó el reporte ministerial.

Llaven Abarca explicó que como resultado de las investigaciones se llegó a la escena del crimen sin que se hallaran huellas de violencia, puertas forzadas ni daños en ventanas; por tanto fue alguien conocido, de su círculo cercano, que tuvo acceso a la vivienda.

Los peritos determinaron que fueron dos personas del sexo masculino las que ingresaron al domicilio ubicado en el barrio Ramajal, de la cabecera de Teopisca, y dispararon a la víctima.

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Aunque “lamentablemente, hay que decirlo, es su hijo de nombre Mario Angel, de 38 años" la persona involucrada en la parte intelectual del delito.

Se hallaron, detalló el fiscal, algunas evidencias de que él participó. El detenido declaró que tiene problemas de deudas y fue éste el móvil; así que con otra persona, un hombre plenamente identificado, "planeó el robo".

En este momento se tiene un operativo de búsqueda en la región para localizar y detener al responsable. "Lo tenemos plenamente identificado y lo vamos a encontrar para que enfrente la justicia", aseguró.

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Entre ambos "planearon el robo al profesor Ballinas Ramos. Al momento que los descubrieron el agresor accionó el arma de fuego y lo privó de la vida.

"Ya está detenida una persona que fue el autor intelectual que planeó todo este lamentable suceso”, enfatizó el titular de la Fiscalía General.

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