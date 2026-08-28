Cuernavaca.- Un hombre y una mujer fueron ejecutados a balazos durante la madrugada de este viernes en las calles de la colonia Tetillas, en el municipio de Yautepec.

​El hallazgo de los cuerpos ocurrió alrededor de las 02:30 horas sobre la calle Quintana Roo, luego de que familiares de las víctimas salieran a buscarlas tras escuchar ráfagas de arma de fuego durante la noche del jueves.

​Elementos de la policía municipal acudieron a la zona y solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales debido a múltiples impactos de bala.

Lee también Se incendia camioneta de valores en Badiraguato, Sinaloa; transportaba remesas al Banco del Bienestar

​El área fue acordonada por las fuerzas de seguridad para resguardar la escena del crimen, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el embalaje de los casquillos percutidos y el levantamiento de los cadáveres.

​Hasta el momento las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de los fallecidos y no se registran personas detenidas en relación con este doble homicidio.

[Publicidad]

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl