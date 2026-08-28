Aguascalientes, Ags. - El Congreso local aprobó la constitución del municipio número 12 del estado de Aguascalientes, que llevará el nombre de “Villa Juárez”, por estar ubicado en la comunidad que tiene ese nombre.

La creación del nuevo municipio se logró con el voto de 19 diputados locales, en tanto que siete legisladores de Morena votaron en contra.

La minuta será enviada a los ayuntamientos de los once municipios del Estado, para que emitan su voto y, una vez que se obtengan siete en sentido positivo, se constituya una nueva demarcación.

La comunidad de Villa Juárez actualmente pertenece al municipio de Asientos, situado al norte de la entidad.

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La creación del nuevo municipio se logró con el voto de 19 diputados locales, en tanto que siete legisladores de Morena votaron en contra. | Foto: Especial.

El grupo parlamentario de Morena desaprobó el dictamen que municipaliza a Villa Juárez, por considerar que no cumple con los requisitos demográficos.

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La diputada Arlette Muñoz Cervantes señaló que con la modificación territorial, Asientos potenciará aún más su promoción turística e industria minera, mientras que Villa Juárez fortalecerá su desarrollo industrial y comercial y sus ingresos.

“La decisión que hoy tomaron las y los diputados que votaron a favor se sustentó en evidencia técnica de carácter financiero, hacendario y demográfico, también reportada y documentada por el INEGI y autoridades en la materia”, dijo.

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El grupo parlamentario de Morena desaprobó el dictamen que municipaliza a Villa Juárez, por considerar que no cumple con los requisitos demográficos. | Foto: Especial.

Por su parte, la legisladora Beatriz Montoya Hernández, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, dijo que de no hacerse este cambio territorial ahora, en 10 años la cabecera municipal cambiaría a Villa Juárez, lo que ponía en riesgo la identidad del municipio de Asientos.

En la sesión de este jueves, se precisó que la reforma al artículo 9 de la Constitución local que establece la creación del municipio Villa Juárez también fue con base en opiniones de ciudadanas y ciudadanos de aquella región, y las exposiciones de especialistas, académicos y expertos en el tema, recabadas en ocho foros públicos y abiertos.

El Congreso del Estado designará al Concejo Municipal Provisional, órgano de gobierno transitorio del nuevo municipio que emprenderá funciones para su integración administrativa, financiera, jurídica y operativa.

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En las elecciones de 2027 se realizarían las elecciones del primer ayuntamiento.

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JACL/cr