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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un importante acuerdo petrolero con Venezuela, cuyo valor asciende a 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en suelo venezolano.
A través de Truth Social, el mandatario estadounidense lo calificó como "¡EL MAYOR ACUERDO DE PETRÓLEO EN LA HISTORIA MUNDIAL! Bajo mi dirección, el secretario de Estado Marco Rubio, y el secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la altamente respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con el sector empresarial privado, han asegurado el control mayoritario de EU de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de Reservas Probadas de Petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el Contribuyente Estadounidense".
“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió el mandatario.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el nuevo acuerdo representará una inversión privada de 100 mil millones de dólares en el país latinoamericano.
Rubio dijo en X que el acuerdo aseguraría reservas estables y reduciría los precios de la gasolina en Estados Unidos, y añadió: "Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".
Medios de comunicación como Bloomberg habían reportado que el gobierno norteamericano buscaba una participación mayoritaria en las reservas de petróleo venezolanas en una posible asociación entre el Departamento de Defensa y Alejandro Betancourt, un controvertido inversor energético que se ha convertido en un intermediario clave entre los dos países.
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