La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó las llaves de la Ciudad de México a la filósofa y activista estadounidense Angela Davis.

A través de sus redes sociales, Brugada compartió un video en el que se ve que recibió a Davis en el Ayuntamiento de la capital.

“Tuve el honor de entregar las Llaves de la Ciudad a una referente imprescindible de la lucha antirracista, feminista y por los derechos humanos en el mundo”, escribió Brugada en su publicación.

Davis se ve en el video en una ceremonia oficial, acompañada por la profesora de estudios feministas, Gina Dent.

“Angela Davis nos recuerda que ninguna mujer será completamente libre mientras existan desigualdades o violencias. Desde la #CapitalDeLaTransformación reforzamos nuestro compromiso, ¡el feminismo es imparable y en los derechos de las mujeres no daremos ni un paso atrás!”, agrega Brugada en su publicación.

Davis y Dent se presentaron ayer en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM para hablar de su libro “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, como parte de la Feria Internacional del Libro de las universitarias y los universitarios (Filuni). El evento fue interrumpido al inicio por una protesta en contra del encarcelamiento de alumnos de la UNAM y la violencia que han vivido mujeres detenidas en Santa Marta Acatitla. La situación de ayer se viralizó en redes sociales por las críticas de cómo organizó el evento la UNAM.