[Publicidad]
La Policía capitalina capturó a Hugo Alexis "N", señalado como presunto integrante de la Unión Tepito, quien está en posesión de más de 100 dosis de diversas drogas, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la detención se realizó mediante un recorrido de vigilancia en el que observaron a un sujeto que manejaba lo que parecía ser envoltorios con droga, en la calle Miguel Domínguez, colonia Morelos.
Lee también Hallan 85 cartuchos para escopeta en una jardinera de Azcapotzalco; no hubo personas detenidas
Los oficiales se acercaron y tras una revisión le aseguraron un arma de fuego con un cargador y siete cartuchos útiles, así como 83 bolsas y alrededor de medio kilogramo de marihuana, 99 dosis de cocaína, 89 envoltorios de plástico que contenían probable metanfetamina, dos celulares y dinero.
Hugo Alexis, de 30 años de edad fue llevado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
La SSC afirmó que la Unión Tepito es un grupo delictivo generador de violencia con presencia en la zona centro de la ciudad, principalmente, y que está dedicado a la extorsión y narcomenudeo.
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Vandalizan inmueble de varios pisos en sector residencial de Culiacán; rescatan a familia de la azotea
Mundo
Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a astronautas de Artemis II; integraron nueva misión a la Luna tras más de 50 años
Espectáculos
"Coyote vs. Acme": por qué es uno de los estrenos que debes tener en el radar este fin de semana
Metrópoli
Para regreso a clases en Edomex despliegan mil 378 policías y 413 unidades
Édgar Córdova
PRD CDMX entre pleitos y millones quién gana con un conflicto que no termina
Salvador Guerrero Chipres
Ellas sí facturan y su independencia merece más que un aplauso
Justa Concordia
Custodia y pensión alimenticia: Acuerdos que no deberían convertirse en una guerra
Al día
Metro CDMX cambia reglas para comerciantes y restringe el traslado de productos