La Policía capitalina capturó a Hugo Alexis "N", señalado como presunto integrante de la Unión Tepito, quien está en posesión de más de 100 dosis de diversas drogas, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la detención se realizó mediante un recorrido de vigilancia en el que observaron a un sujeto que manejaba lo que parecía ser envoltorios con droga, en la calle Miguel Domínguez, colonia Morelos.

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Los oficiales se acercaron y tras una revisión le aseguraron un arma de fuego con un cargador y siete cartuchos útiles, así como 83 bolsas y alrededor de medio kilogramo de marihuana, 99 dosis de cocaína, 89 envoltorios de plástico que contenían probable metanfetamina, dos celulares y dinero.

Hugo Alexis, de 30 años de edad fue llevado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La SSC afirmó que la Unión Tepito es un grupo delictivo generador de violencia con presencia en la zona centro de la ciudad, principalmente, y que está dedicado a la extorsión y narcomenudeo.

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