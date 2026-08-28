Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una inversión de 49 mil 325 millones de pesos se construyen 78 mil 898 viviendas en el estado fronterizo de Tamaulipas, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena).

Las casas habitación forman parte del programa que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y este estado fronterizo del norte de México, la edificación de 78 mil 898 hogares, mediante el Conavi e Infonavit.

El gobierno estatal aporta suelo, infraestructura y gestión para facilitar los desarrollos; tan sólo los programas de Conavi e Infonavit representan inversiones estimadas por más de 49 mil 325 millones de pesos.

La estrategia combina dos grandes vertientes: 20 mil viviendas, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 58 mil 898 mediante el Infonavit, mientras que el gobierno tamaulipeco aporta y gestiona el suelo, infraestructura para la urbanización y coordinación con la Federación y los municipios.

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El gobernador Villarreal Anaya ha reivindicado la visión de los gobiernos de la transformación y expresado que con el trabajo conjunto de los gobiernos federal, estatal y municipales “podemos lograr lo que nos proponemos”.

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De acuerdo con el programa, en la vertiente correspondiente a Conavi, 2 mil 994 viviendas ya se encuentran en construcción en nueve municipios: Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, Hidalgo, Victoria, El Mante, González y Altamira.

Para el 2027 están programadas otras 7 mil 374 viviendas, mientras que la cobertura prevista del programa deberá alcanzar eventualmente a 29 municipios de Tamaulipas.

Uno de los proyectos emblemáticos se encuentra en Matamoros, porque en el fraccionamiento Las Alamedas se construyen mil 889 viviendas individuales, desarrollo que, de acuerdo con la información del programa, constituye el fraccionamiento más grande del país bajo el esquema de vivienda individual construido por Conavi.

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El Infonavit concentra la mayor expansión, porque tiene una meta de 58 mil 898 viviendas en Tamaulipas. Foto: Especial

La administración estatal ha aportado 3 mil 645 lotes, equivalentes a aproximadamente 70 hectáreas, además de poner a disposición de desarrolladores de vivienda de Conavi otros 2 mil 411 lotes.

Además la administración, a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), participa en la construcción de infraestructura eléctrica para más de 8 mil viviendas, mientras municipios como Abasolo, Casas, Soto la Marina y Ocampo han contribuido con tierra para ampliar el programa.

Esta vertiente representa por sí misma una derrama económica estimada en 12 mil 400 millones de pesos, asociada con construcción, materiales, servicios y urbanización.

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Pero el Infonavit concentra la mayor expansión, porque tiene una meta de 58 mil 898 viviendas en Tamaulipas y una inversión aproximada de 36 mil 925 millones de pesos.

El avance en la estructuración de los proyectos es significativo: ya existen 34 proyectos aprobados que contemplan 45 mil 630 viviendas, equivalentes al 77.5 por ciento de la meta prevista por el instituto. La mayor concentración se encuentra en las ciudades fronterizas y polos industriales del estado.

Reynosa encabeza la programación con una meta de 18 mil 807 viviendas; le siguen Nuevo Laredo, con 11 mil 533; Altamira, con 10 mil 365; Matamoros, con 8 mil 336; Victoria, con 7 mil 439; Río Bravo, con mil 244, y El Mante, con mil 174.

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El desarrollo habitacional acompaña también a las regiones que concentran buena parte de la actividad industrial, logística, comercial y laboral de Tamaulipas.

Los recursos económicos permiten dimensionar el efecto económico de una política concebida primordialmente con un propósito social: ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda adecuada.

El desarrollo habitacional se concentra en regiones con actividad industrial, logística, comercial y laboral de Tamaulipas. Foto: Especial

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La Federación aporta programas, financiamiento y capacidad institucional; el Gobierno de Tamaulipas facilita suelo, infraestructura y gestión territorial; y los municipios participan en la disponibilidad de reservas territoriales y servicios.

Por ello, el mandatario Villarreal Anaya consideró que las familias beneficiadas con el Programa de Vivienda hoy viven en mejores condiciones, con seguridad en su patrimonio, en un sitio de la frontera tamaulipeca que irá progresivamente formando parte de un entorno urbano más ordenado, con todos los servicios básicos y más seguro.

“Gracias a esta iniciativa contenida en el Programa federal de Vivienda para el Bienestar, es sin duda el programa más importante en esta materia en la historia del país, el cual, nos ha dicho la presidenta, tendrá un alcance de hasta 12 millones de familias, porque sí, se trata de construir nuevas viviendas, pero también de entregar escrituras y constancias de finiquito de crédito que antes eran impagables para quien tenía una vivienda”, especificó.

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