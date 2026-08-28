Luego de que la Secretaría de Marina (Semar) informara sobre el rescate de 135 animales en un rancho de Tamaulipas y durante cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un dictamen que determinó que 90 de las especies cuentan con protección a nivel nacional o internacional.

Informó que tras las valoraciones periciales se constató que los animales se encuentran en términos generales "en condiciones físicas y de salud favorables" y que las 90 especies con protección están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que la Profepa a través de su Oficina de Representación en Tamaulipas, colaboró con la Fiscalía General de la República (FGR) y emitió el dictamen en materia de vida silvestre luego del cateo por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Rancho donde fueron rescatados 135 animales en Tamaulipas (28/08/2026). Foto: Especial

Cabe recordar que el rancho donde fueron localizados los animales forma parte de un total de cinco inmuebles asegurados el pasado 27 de agosto por la Semar y otras dependencias, entre los que se encuentran un centro de almacenamiento de hidrocarburo, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y el rancho, donde una persona fue detenida.

Respecto al destino de todos los ejemplares de animales asegurados, la Profepa resaltó la importancia de mantener las condiciones de manejo, alimentación y cuidado en tanto se determina "el lugar más adecuado para su destino final", es decir, hasta ahora no se sabe a qué lugar serán enviadas las especies.

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En este sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente refrendó su compromiso para fortalecer las investigaciones y garantizar el bienestar, trato digno y protección de los animales, así como expresó su colaboración en la búsqueda de la reparación integral del daño ambiental.

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Profepa emite dictamen sobre 135 animales rescatados en Tamaulipas (28/08/2026). Foto: Especial

¿Qué animales fueron rescatados en Tamaulipas?

En un breve comunicado, la autoridad ambiental puntualizó que entre los animales rescatados en Tamaulipas se encuentran especies de grandes carnívoros, como son hienas y jaguares, así como primates y monos araña.

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Por su parte, la Semar informó que en el rancho se localizaron animales exóticos y algunos sujetos a protección nacional e internacional como lo son:

Cinco tigres de Bengala

Tres jaguares

Un ligre , un animal híbrido que se creó a partir de cruzar un león y una tigresa

, un animal híbrido que se creó a partir de cruzar un león y una tigresa 21 monos araña mexicanos

Dos hienas

Tres leones africanos

Bisontes americanos

Tortugas sulcata

Búfalos

Un camello

Un tigrillo

Una guacamaya verde

Borregos cimarrón

Una iguana verde

Un perico azteca

Un mandril

Un lémur

Tortuga rescatada junto a más de 130 animales en Tamaulipas (28/08/2026). Foto: Especial

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