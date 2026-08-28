Un camión recolector de basura cayó en un socavón ocasionado por una fuga de agua en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre Calle 3, cerca de Viaducto Río Becerra, donde la pesada unidad quedó parcialmente atrapada en el hundimiento del pavimento.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos, Protección Civil y personal de Servicios Urbanos, quienes realizaron labores para asegurar la zona y comenzar con las maniobras de retiro del vehículo.

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De acuerdo con autoridades de la alcaldía, la fuga de agua que provocó el socavón ya estaba siendo atendida, mientras se esperaba la llegada de una grúa especializada para extraer el camión.

Los equipos de emergencia trabajaron en el sitio para evitar riesgos a peatones y automovilistas, además de coordinar las labores necesarias para liberar la vialidad.

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Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas lesionadas por este incidente.

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