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Toluca, Edomex.- El gobierno estatal mexiquense cuenta con el operativo para el regreso a clases de las niñas y niños de educación primaria, y exhortó a los padres a salir con anticipación el próximo lunes 31 de agosto para evitar contratiempos que impidan que el regreso a clases sea conflictivo.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) explicó que el operativo de seguridad, para el regreso a clases, arrancará a las 06:00 de la mañana y en las inmediaciones de algunos planteles donde se espera mayor concentración de personas.
Dijo que pueden realizarse cortes viales, por lo que es mejor salir con tiempo para llegar sin contratiempos.
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A su vez, Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación del Estado de México, informó que los libros gratuitos ya se encuentran en cada una de las escuelas de la entidad.
Y la Secretaría de Seguridad dispondrá de mil 378 elementos y 413 unidades oficiales para patrullajes y control del tráfico. También se activarán 20 mil cámaras del C5 de Toluca y Ecatepec, 25 binomios caninos y 25 binomios equinos.
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El despliegue abarca las coordinaciones de Toluca, Metropolitana, Ecatepec, Oriente, Chalco, Ixtapan, Valle de Bravo y Atlacomulco. Hubo coordinación con las escuelas y las policías municipales para asignar zonas de responsabilidad.
Todos los elementos actuarán con respeto a los derechos humanos y siguiendo los protocolos. El mensaje es claro: el operativo está listo, pero la colaboración de las familias es clave. Salgan temprano, tengan paciencia y así el ciclo 2026-2027 arranca con más seguridad y menos aglomeraciones.
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