San Diego, California.- La señora María Teresa clama desde el lado mexicano que se abra el Parque Internacional de la Amistad, para que las familias puedan volver a verse entre la frontera de México y Estados Unidos.

Tras un alambre de púas y un muro de acero, María Teresa recuerda a EL UNIVERSAL cómo ese lugar en los límites de Tijuana y San Diego fue de encuentro entre quienes no podían cruzar al lado estadounidense. Ahora la gente ya no puede ni siquiera tocar con los dedos.

“Este es el parque donde todas las familias venían, las que no podían cruzar para allá venían a visitarse a este parque, se saludaban a través de la malla. A nosotros nos gustaría que este parque siguiera estando abierto para que todas estas familias puedan seguir teniendo contacto con sus seres queridos”, dice.

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Muro y alambre de púas frenan el encuentro de las familias en el Parque Internacional de la Amistad (28/08/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Recuerda que en 2023 se reforzó la seguridad en este Parque de la Amistad con una malla más gruesa y un muro de más altura: “Ahora nos pusieron esta que es imposible, antes podíamos pasar a través del segundo muro”.

“Había una patrulla, estaba aquí al cuidado del parque y nos dejaba entrar. Ojalá se pudiera volver a abrir para que todas las familias que no tienen posibilidades de cruzar, puedan ver a sus seres queridos que no los han visto durante muchísimo tiempo”, rememora.

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María Teresa recuerda que el Friendship Park fue inaugurado en agosto de 1971 por la entonces primera dama Pat Nixon sin muros en el área. "Espero que no haya una valla demasiado tiempo aquí", expresó Pat Nixon cuando lo inauguró hace 55 años.

“Ojalá que se pudiera abrir de nuevo”, confía la señora María Teresa.

Parque de la Amistad, un espacio histórico para las familias

El Parque Internacional de la Amistad se encuentra cerrado a las familias en la frontera de México y Estados Unidos (28/08/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

De acuerdo con la organización Friends of International Friendship Park, el lugar ha sido reconocido durante mucho tiempo por su singular importancia histórica y cultural, pero el estado actual “refleja la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México” y “una oportunidad perdida de trabajar juntos por un futuro mejor”.

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Dice que el parque de la Amistad ha sido un poderoso testimonio de la dignidad humana y los lazos que trascienden las fronteras.

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“En el lado mexicano, el Parque sigue vivo, vibrante y abierto al público. Es un centro de creatividad: arte, música, danza, gastronomía y turismo. Los fines de semana, miles de personas pasan por allí para disfrutar de las vistas al océano y la vida frente al mar”, destaca.

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Refiere que del lado estadounidense, el parque está cerrado al público desde febrero de 2020: “Dos muros fronterizos de nueve metros marcan ahora el paisaje. Los visitantes de Estados Unidos ya no pueden ver el histórico monumento fronterizo, ni siquiera echar un vistazo a los amigos y familiares que se reúnen libremente en México”.

Destaca que actualmente, los miembros de la comunidad siguen reuniéndose libremente en este lugar de México, “juntándose para crear un tapiz de cultura, valor y celebración” con diversas actividades.

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