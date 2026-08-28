Este viernes se llevarán a cabo las semifinales del Abierto de Monterrey en el Club Sonoma, y cada una de las tenistas involucradas tiene una historia por contar en su camino a la gloria.

Todos los partidos se jugarán en el Estadio central del Club Sonoma, pero las primeras en entrar en acción serán la francesa Diane Parry y la estadounidense Ann Li, que se enfrentarán a las 17:00 horas. En su segunda participación en el cuadro principal de Monterrey, Parry buscará instalarse en la gran final, buscando convertirse en la segunda francesa en levantar el trofeo desde Marion Bartoli en 2009. Por su parte, Li quiere ser la primera estadounidense en consagrarse campeona en suelo regiomontano.

Al terminar su partido, Nikola Bartunkova enfrentará a la favorita del torneo, Elise Mertens.

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Esta es la primera vez que Bartunkova juega en Monterrey, y su mejor resultado en un torneo de categoría 500 había sido justamente una semifinal en México, en Guadalajara el año pasado. La tenista checa busca repetir la hazaña de Linda Noskova en 2024, que antes de consagrarse campeona en Wimbledon, ganó su primer título en suelo regiomontano. La tarea no será sencilla, porque Mertens tiene sed de revancha con este torneo, ya que en 2023 fue eliminada en esta misma instancia.

La número 24 del mundo tiene dos títulos de categoría 500 en el circuito y buscará el tercero en su superficie favorita, ya que 7 de sus 10 campeonatos han sido en superficie rápida.

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Todos los partidos serán transmitidos en Monterrey por Canal 6; en Ciudad de México y otras partes del país, la transmisión será a través de Tennis Channel y WTA.