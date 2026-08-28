En la ciudad de Monterrey se suelen escribir historias inolvidables en las carreras de algunas de las mejores tenistas del mundo, y esta vez no será la excepción. En la edición 18 del Abierto, la joven Diane Parry, originaria de Niza, Francia, buscará ganar su primer título en la WTA.

Con el carácter de una guerrera, Parry venció en 2 horas y 2 minutos a la estadounidense Ann Li (7-6 y 6-4). En el primer set llegó a tener siete set points en contra, y en el segundo aguantó su servicio a pesar de los intentos de quiebre de su contrincante.

Con 23 años, Parry ya cuenta con un total de 4 millones 43 mil 378 dólares acumulados en premios, y su estilo de juego como su carácter la consolidan como uno de los talentos a seguir en el circuito femenil. Por segunda vez en la historia del torneo, Francia sueña con tener una campeona en la Sultana del Norte.

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Después de siete intentos en semifinales de distintos torneos, Parry jugará su primera final en Monterrey, en pista dura, su superficie favorita, y es el resultado de varios años destacando como un diamante en bruto.

En 2022, en su debut en el cuadro principal de un Grand Slam con tan sólo 19 años, llamó la atención del mundo entero cuando eliminó en primera ronda a Barbora Krejcikova, entonces campeona defensora en Roland Garros.

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Comenzó a jugar tenis a los cinco años y estudió en una escuela situada justo enfrente del estadio Philippe Chatrier, motivo por el cual creció obsesionada por ser una figura de la WTA. A más de 9 mil kilómetros de distancia de donde todo empezó, ese sueño está por cumplirse.

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Parry ha deslumbrado al público regiomontano con su estilo elegante de jugar. Es una de pocas tenistas que quedan en el mundo con un revés a una mano, y procura ganar de una forma que le agrade a la afición.

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La única francesa que ganó el Abierto de Monterrey fue Marion Bartoli, en 2009, y desde entonces sólo Caroline García estuvo cerca de poner el pabellón tricolor en lo más alto, sin embargo, perdió las dos ocasiones que lo intentó. Ahora, la gloria puede volver de la mano de Diane Parry, la nueva esperanza del tenis francés.