El Ejército de Estados Unidos empleó un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México, dieron a conocer las autoridades militares.

El operativo ocurrió entre la noche del pasado martes y la madrugada del miércoles, en el cual se usó el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por su siglas en inglés) del Ejército estadounidense, según dijo en un comunicado el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de EU.

El arma parte del LOCUST LWS, que es un avanzado sistema modular de armas de energía dirigida por láser desarrollado originalmente por BlueHalo y comercializado por AeroVironment para la defensa contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS).

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¿Cómo funciona el láser?, ¿se ve?

Aaron Westman, ingeniero y líder especializado en sistemas antidrones y de energía dirigida, dijo en una entrevista publicada en la empresa AeroVironment que "la mayoría de la gente imagina que un arma láser funciona como una pistola láser en una película de ciencia ficción: un operador apunta, aprieta el gatillo y un rayo sale disparado hacia el objetivo".

"En las películas, los rayos láser parecen destellos de luz que viajan por el cielo. Los sistemas reales de energía dirigida no funcionan así". Agregó que "el haz en sí es invisible y viaja a la velocidad de la luz. El sistema puede encender y apagar el láser con extrema rapidez, activándolo o desactivándolo en fracciones de segundo, mientras los sistemas de seguridad supervisan continuamente las condiciones".

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Comentó que "la gente también suele imaginar que el rayo se extiende indefinidamente en el espacio como un lápiz perfectamente recto".

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Pero dijo que "en realidad, el haz tiene forma de reloj de arena. El centro del reloj de arena se denomina punto focal. Este punto focal se ajusta a una distancia específica y controlada para concentrar la energía en un objetivo. Más allá de dicho punto focal, el haz se dispersa naturalmente, reduciendo su intensidad en un orden de magnitud a unos cientos de metros de distancia.

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"Esto significa que, tras atravesar la zona objetivo, el haz pierde rápidamente la intensidad necesaria para causar daños. La física intrínseca del haz limita significativamente el riesgo para las aeronaves mucho más allá de la zona de impacto".

¿Dónde se fabrica y cómo se ha entregado al ejército?

En marzo, AeroVironment informó de "la entrega exitosa de los dos primeros prototipos de sistemas móviles de armas láser (LWS) para sistemas antidrones (C-UAS) a la Oficina de Capacidades Rápidas y Tecnologías Críticas (RCCTO) del Ejército de EU, como parte del primer incremento del programa de creación de prototipos del Láser Multiusos de Alta Energía (AMP-HEL)".

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La compañía dijo que "tras su integración en la planta de fabricación de Energía Dirigida (ED) de AV en Albuquerque, Nuevo México, los prototipos AMP-HEL se sometieron a rigurosas pruebas de aceptación gubernamentales en el Campo de Pruebas de Yuma, Arizona, para validar su rendimiento, movilidad, seguridad y letalidad. Posteriormente, unidades del Ejército realizaron entrenamiento con el nuevo equipo en Fort Sill, Oklahoma".

En un comunicado, AeroVironment dijo que en septiembre anunció la entrega del primer lote de prototipos del sistema AMP-HEL: "dos sistemas LOCUST LWS integrados en la plataforma General Motors Defense Infantry Squad Vehicle (ISV). Este segundo lote, montado sobre la plataforma Oshkosh JLTV, incorpora el mismo sistema LOCUST LWS de 20 kW con un director de haz de mayor apertura, lo que mejora su letalidad".

En diciembre pasado AeroVironment Inc, que dice "ofrecer soluciones tecnológicas de defensa integradas e innovadoras que garantizan el éxito de las misiones", informó que "fueron entregados dos sistemas móviles de armas láser C-UAS (LWS) montados en vehículos tácticos ligeros conjuntos (JLTV) al Ejército de EU como parte de la segunda fase del programa de creación de prototipos del láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL)".

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Según AeroVironment, "diseñados para ser compatibles con cualquier plataforma y de rápido despliegue, los sistemas de energía dirigida de AV se integran a la perfección con las arquitecturas de mando y control del Ejército, proporcionando una capacidad crítica contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS) que protege a los soldados y los activos en una amplia gama de misiones y entornos. Estos sistemas se han integrado con éxito en sistemas de defensa de bases fijas y en plataformas maniobrables, como el ISV y el JLTV, y se han montado en el Vehículo Táctico Ligero Mediano para una mayor movilidad".

Sistema antidrones en buques

En abril, John Garrity, vicepresidente de Sistemas de Energía Dirigida de AV, dijo que el sistema "LOCUST ofrece una protección eficaz y multidominio contra las amenazas emergentes de drones a la velocidad de la luz, en cualquier plataforma, en cualquier ámbito y para cualquier misión". Añadió que "instalar LOCUST en un buque e iniciar rápidamente las operaciones facilita el uso ampliado de láseres de alta energía en toda la Flota sin necesidad de costosas y prolongadas modificaciones en los buques. Esto supone un cambio radical para la Armada y para nuestra seguridad nacional".

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La empresa dijo que LOCUST" permite a las fuerzas conjuntas defenderse de los desafíos emergentes con una precisión, velocidad y eficiencia inigualables, tanto en tierra como en el mar".

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Precio por disparo

En marzo, la compañía informó del sistema LOCUSTx3 que "ofrece intervenciones rentables por debajo de los 5 dólares por disparo y una defensa sostenida sin las limitaciones de recarga de los sistemas de defensa tradicionales. El LOCUST X3 ofrece una solución transformadora para la defensa aérea moderna".

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"LOCUST X3 transforma la forma en que los defensores responden al desafío de los ataques masivos con drones", afirmó Mary Clum, presidenta del segmento de Espacio, Ciberseguridad y Energía Dirigida de AV. "Su diseño modular y su avanzada IA ​​permiten una protección resiliente y adaptable de activos críticos, en cualquier plataforma, en el ámbito táctico o en emplazamientos fijos. Con LOCUST X3, los operadores pueden ahora contrarrestar amenazas de gran volumen con una velocidad, precisión y asequibilidad sin precedentes".

Dijo que "el software exclusivo de AV ofrece una precisión inigualable en la adquisición, el apuntamiento y la localización de objetivos. Esto libera al operador de la carga de trabajo y le permite concentrarse en la misión, al tiempo que proporciona un seguimiento, identificación y neutralización impecables".

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¿Cuál es el presupuesto para el programa?

El Departamento de Guerra anunció en julio la adjudicación de acuerdos por valor de 86 millones de dólares para sistemas conjuntos de armas láser con el fin de ampliar las capacidades de energía dirigida.

Dijo que "estos sistemas prototipo ofrecen ventajas operativas cruciales sobre los sistemas cinéticos tradicionales, incluyendo un ataque a la velocidad de la luz, cargadores excepcionalmente profundos y un costo por interceptación significativamente menor, atributos esenciales para contrarrestar enjambres de UAS de alto volumen y amenazas de misiles de crucero avanzados".

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