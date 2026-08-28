Sarrafiore no pudo elegir una mejor forma de presentarse que con un estupendo golazo que significó el empate para el Atlante frente al León (1-1).

El cierre del encuentro fue una auténtica locura. Los Esmeraldas tuvieron para encontrar el triunfo y los Potros también estuvieron cerca de los tres puntos.

Lo que ya ha sido una constante con el Atlante es su accionar en los primeros minutos de los partidos. El cuadro azulgrana suele tener jugadas de peligro en estos instantes y así pasó esta noche.

Para el minuto 7 del encuentro, los Potros pusieron en aprietos a los esmeraldas. Una gran jugada por la pradera de la derecha terminó con el disparo del argentino Sarrafiore, el cual se impactó en la base del poste.

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Martín Sarrafiore rescató a los Potros con una impresionante anotación. FOTO: IMAGO7

Así como la lluvia apretaba en el inmueble, el equipo de Miguel Herrera también buscaba esa primera anotación y no daban ningún balón por perdido.

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La posesión del esférico se repartía entre ambos equipos, pero el cuadro atlantista lucía con mayor peligro cuando tenía el balón.

Cambindo despertó a la ofensiva con un disparo desde fuera del área que terminó en las manos de Óscar Jiménez.

Para el arranque de la segunda mitad, Gandolfi movió el banquillo y realizó tres modificaciones, esto con vista a su juego de semifinales de la Leagues Cup frente al Toluca.

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Los locales perdieron la brújula de lo que fueron en la primera mitad. El equipo azulgrana dejó toda la iniciativa al equipo visitante y de a poco perdieron protagonismo.

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Atlante y León en partido, durante la Jornada 6 del Apertura 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

Al encuentro no le pasaba mucho. Las faltas entrecortaban el partido y alentaban el juego que carecía de peligro.

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Fue hasta el minuto 80 que se registró la anotación de los Esmeraldas. Una larga revisión en el VAR terminó en un penalti para el León, el cual fue anotado por José Alvarado.

El gol hizo explotar a la pequeña, pero escandalosa porra del club de Guanajuato.

Parecía que la derrota ya estaba escrita para el Atlante, pero Sarrafiore decidió hacer un gol de otro partido para poner el empate en el marcador y rescatar un importante punto para los azulgranas.

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Aunque siguen sin ganar después de la Leagues Cup, el Atlante continúa mostrando una gran capacidad de respuesta.