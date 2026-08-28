La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa con el fin de que políticos renuncien a la doble nacionalidad, en caso de contar con ella.

Además, la envió al Congreso de la Unión el pasado 27 de agosto, pero, ¿en qué consiste?, ¿a quiénes aplica? y ¿en qué condiciones? A continuación, EL UNIVERSAL explica esto.

Modificación al artículo 82 de la Constitución

Lo presentado por la mandataria federal y la consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, es una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Estos hacen referencia a las características con las cuales deben cumplir las candidatas y los candidatos a los cargos de jefatura de gobierno de la Ciudad de México, gubernaturas y presidente del país, que son:

Ser ciudadano mexicano de nacimiento, hijo de madre y padre mexicanos

Tener 35 años de edad

Haber residido en México durante, al menos, 20 años

No ocupar algún cargo público

La propuesta de Sheinbaum es cubrir un posible vacío con relación a aquellas personas que cuenten con doble nacionalidad y queda de la siguiente forma:

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“Artículo 82. Para ser Presidente o Presidenta se requiere:

I . Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato, y haber residido en el país al menos durante veinte años.

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Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

“Y quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.

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Esto aplica en los artículos 116 y 132 constitucionales. Además, propondrán otra iniciativa con los fines de modiciar la Ley de Nacionalidad y brindar un procedimiento para renunciar a la doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y extranjeras.

"El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente, gobernador, jefe de gobierno, tenga que ser sólo mexicano, no tener alguna otra nacionalidad. Actualmente la Constitución no queda clara y ha habido gobernadores que tienen doble nacionalidad", aclaró la titular del ejecutivo federal.

"Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, sólo quedarse con la mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro estado", agregó.

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