Paloma Morphy llevó el regional mexicano al Festival de Japón junto con Carín León y llega esta noche al Auditorio BlackBerry, RENEE acaba de dar concierto en la CDMX, Xel ha estado en shows en el Auditorio Nacional y Friné está por estrenar su primer EP como solista.

El regional mexicano ha abierto espacio para las propuestas indie, las fusiones con rock, pop, mariachi, música folclórica y hasta versiones acústicas. Así, los proyectos de estas jóvenes han llegado, eso sí, con algunos prejuicios y cargas.

Con menos de 30 años de edad y con un Latin Grammy que ya lucen en sus vitrinas, Paloma y RENEE, las cantautoras declaradas feministas, reconocen que, aun con estos premios y una carrera que empezó desde abajo, perciben más trabas en la industria para ellas que para los hombres.

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“El camino es un poco más duro y exigente para las mujeres de la industria, te tienes que preocupar de mil cosas más, te funan mucho más fuerte, tu cuerpo es un tema de conversación, cómo te vistes, cómo hablas y cómo suenas, es mucho más duro y da un poco de miedo”, confiesa Paloma.

Paloma Morphy, quien llega hoy al Auditorio BlackBerry, apuesta por pop alternativo y pop latino

RENEE, quien fusiona pop alternativo y pop rock, recuerda que en su natal Monterrey ver mujeres dedicadas a la música no era lo común, cosa que cambió al mudarse a la Ciudad de México.

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“Cuando empecé a hacer mi proyecto, era muy común ver al hombre con su guitarra y sus canciones; no tenía tantas amigas compositoras, empecé a hacer más amigas aquí en la Ciudad de México”, explica la cantante.

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Nadie se salva

Ni siquiera aquellas que aceptan tener una posición de privilegio, como Friné Alejo, hija de Luis Fernando Alejo, bajista que ha formado parte de Molotov, La Lupita o Reik, la ha salvado de recibir un trato diferente al de su excompañero en Juanpalitos Chinos, por ejemplo.

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“El staff a veces no se dirigía a mí, solamente por el hecho de ser mujer”, recuerda.

La apertura de espacios para proyectos femeninos también es puesto en tela de juicio por las artistas, quienes comparten, ha habido momentos en los que ser incluidas venía con una intención escondida, además de sentirse como una cuota de representación obligada más que voluntaria.

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“Como todas, he pasado por situaciones súper incómodas. Te invitan nomás porque te quieren cotorrear, con mi banda en Tijuana nos invitaban a festivales del Día de la Mujer y eran sólo dos proyectos con morras”, cuenta Xel, quien tiene formación operística y se desarrolla en la música alternativa.

La creación de festivales como el Hera son vistos por Friné como un esfuerzo bueno pero insuficiente, esto al considerar que en lugar de tener que formar un proyecto separatista, el verdadero camino es que los consagrados abran sus puertas.

Xel, la cantautora tijuanense se mueve en la escena indie y define su estilo como post-boleroglam. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

El Vive Latino es el claro ejemplo; señala que de un cartel que incluye de 70 a 83 actos en sus últimas tres ediciones, la representación femenina no supera 15%, es decir, máximo 12 bandas o proyectos solistas.

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“Para hacer el ambiente equitativo en la industria estaría increíble que no solamente haya espacios para mujeres diciendo en voz alta que es un espacio para mujeres”, dice la joven, que estrena “Arcana” el 23 de septiembre.

Estas complicaciones causan incluso dudas en ellas, por ejemplo, Morphy reconoce tener dificultades para creer que de verdad merece estar en los espacios que ha ocupado hasta ahora.

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Friné Alejo se dio a conocer en el dúo con Juanpalitoschinos.

“Tengo como que las dos partes, la que está nerviosa de probar que sí me lo merezco y otra que es como: ‘No wey, no le tienes que probar nada a nadie, nada más ve y disfrútalo, si te pasó, es por algo y ya, goza, es tu sueño, prepárate y agradece mucho’”, explica.

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