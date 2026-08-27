El PRI expresó su rechazo “categórico” a la iniciativa anunciada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la intención de cancelar derechos políticos a los mexicanos con doble nacionalidad, al considerar que sería un enorme retroceso en los derechos humanos de millones de ciudadanos, “que son tan mexicanos como todos”.

Dicho partido político puntualizó que la doble nacionalidad no es doble lealtad ni razón para poner bajo sospecha a millones de compatriotas.

Señaló que con este tema, el gobierno busca distraer la atención y generar confusión, ante el desastre y las múltiples crisis que se viven en todo el país.

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“Estamos en contra de este nuevo retroceso en los derechos humanos y la democracia en México”, declaró el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, al afirmar que la doble nacionalidad es un derecho, no un motivo de discriminación, por lo que los legisladores priistas votarán en contra de esa iniciativa, a la que calificó como una “barbaridad”.

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