Tras la reunión que sostuvo este jueves con los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “se mostraron muy receptivos”.

En su conferencia mañanera de este 28 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el fiscal del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, les dio nuevas líneas de investigación.

“Hablamos con ellas, con ellos, se les dio por parte del fiscal encargado del caso, nuevas líneas de investigación y avances. Se mostraron muy receptivos y quedamos de seguirnos reuniendo y seguir avanzando”, se limitó a decir al término de su conferencia en el Salón Tesorería.

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Familiares de los 43 de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum a un mes de cumplirse 12 años de su desaparición (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Después de haberse reunido ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa reconocieron "ciertos avances", pero indicaron que están lejos de conocer el paradero a casi 12 años de los hechos.

Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los estudiantes desparecidos, declaró que recibieron la información de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, e indicaron que se tiene que reforzar la acusación para avanzar en las investigaciones.

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"Se recibió ciertos avances, sobre todo en el tema de las líneas de investigación, en el tema que tiene que ver con la telefonía celular (...). Hay ciertos avances en las investigaciones, pero ahora que digamos que de esas investigaciones nos puedan dar luces del paradero, estamos lejos aún", declaró el abogado.

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Familiares de los 43 de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sobre el exgobernador, insistieron a la titular del Ejecutivo federal que tiene mucha participación y valorarán hablar con él para que aporte más información.

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En el encuentro con la Presidenta, los padres y las madres insistieron en los folios de los archivos militares, pero "ahí no hubo como mayor información ".

"Siempre mantenemos está esperanza, porque la finalidad es conocer el paradero de los 43 estudiantes, pero eso ahorita, de manera objetiva, reconocemos algunos avances de las investigaciones, pero aún así estamos lejos de saber el paradero de los 43 normalistas", recalcó Vicario.

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Familiares de los 43 de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

También insistieron en el regreso del Grupo de Expertos Independientes: "En esta parte hubo un compromiso de manera formal de la señora presidenta y encargó a la secretaria de Gobernación de comunicarse de manera directa con los expertos para ver está posibilidad".

En el marco de los 12 años de la desaparición que se van a conmemorar en septiembre próximo, los familiares solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que haya libre manifestación sin cercos policiacos.

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