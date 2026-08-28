De cara a su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “México va bien”, incluso con “las dificultades” que puede enfrentar cualquier país.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se dijo optimista y aseguró que hay reducción de la violencia en nuestro país.

“México va mejor, México va bien, vamos muy bien con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien. Vamos bien, yo estoy muy optimista, muy muy optimista de la economía, de la mejora de la calidad de vida, de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, declaró Sheinbaum.

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Como parte de su rendición de cuentas, la titular del Ejecutivo federal publicó el tercer episodio del documental “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, así como nuevos spots sobre obras para garantizar el derecho al agua y la inauguración de 33 hospitales nuevos en 23 meses.

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