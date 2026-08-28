Oslo.- El rey Haakon VIII de Noruega prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado del país nórdico el próximo martes en el Storting o Parlamento noruego, informó este viernes esta institución.

Tras el fallecimiento este viernes del rey Harald V, "su majestad el rey Haakon VIII prestará juramento de fidelidad a la Constitución en el hemiciclo del Storting el martes 1 de septiembre a las 13:00" hora local (11:00 GMT), señaló el Parlamento en un comunicado.

El juramento que el rey presta ante el Storting "es un acto de gran solemnidad y de importancia fundamental para Noruega", explicó, ya que el rey Haakon prometerá y jurará gobernar el país de acuerdo con la Constitución y las leyes del país, declaró el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani.

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De izquierda a derecha: la princesa noruega Ingrid Alexandra, el príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit en vías a una cena formal en el palacio en Oslo, el 8 de abril del 2025. Foto: AP

El juramento de fidelidad subraya el hecho de que Noruega es una monarquía constitucional, en la que el poder y la autoridad del monarca están limitados y regulados por las disposiciones de la Constitución.

Durante la ceremonia en el Parlamento, el presidente del Storting leerá el anuncio oficial del fallecimiento del rey Harald V y la sucesión al trono del nuevo rey.

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A continuación, el rey Haakon VIII prestará juramento de fidelidad y pronunciará un breve discurso.

Después de recibir por escrito el juramento de fidelidad y el discurso del rey, el presidente del Storting pronunciará unas palabras en memoria del rey Harald V y, posteriormente, dirigirá un discurso al rey Haakon VIII.

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am/mcc