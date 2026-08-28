La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en llegar a un acuerdo con Estados Unidos para garantizar la producción de vehículos en México.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que “todo el mundo ha tenido impactos económicos” por “la nueva política comercial” de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Algunos países más que otros, pero todo el mundo ha tenido impactos y México también. Antes, nuestro principal activo de exportación eran los vehículos, ahora con el arancel que puso Estados Unidos, pues ha disminuido la exportación de vehículos. Entonces, eso tiene su impacto.

“Queremos llegar a un acuerdo con Estados Unidos, que lo hemos venido promoviendo desde hace tiempo para poder garantizar la producción de vehículos en México, para el mercado interno y para la exportación, en coordinación con políticas en los Estados Unidos”, dijo.

Lee también Del salón a la cárcel; maestros del fraude ofrecían hacer examen de la UNAM

Al señalar coordinación entre empresas, indicó que la mayoría “o son estadounidenses, o son japoneses, o son coreanas las que están en México, o europeas, de Alemania principalmente”.

[Publicidad]

“Ha tenido impacto la política comercial de Estados Unidos en todo el mundo, pero nosotros tomamos la decisión de seguir lo que llamamos el Plan México, que es fortalecer el mercado interno y la producción nacional en distintas áreas, y al mismo tiempo fortalecer la infraestructura, las obras públicas a través de distintos mecanismos de financiamiento (...)”, añadió Sheinbaum.

Confió en que el segundo semestre del año va a ser mejor en materia económica porque se están desarrollando muchas obras públicas.

nro/apr