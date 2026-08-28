Cruz Azul recobró la memoria y lo hizo cuando más lo necesitaban como equipo y para su afición. La salida de su capitán Erik Lira al futbol europeo es inminente y eso significa un duro golpe para la nación celeste.

Después de tres derrotas en fila en el Apertura 2026, sumadas al fracaso en la Leagues Cup, el proyecto de Joel Huiqui transitó su peor momento desde que llegó al banquillo, por lo que la victoria era urgente.

La Máquina venció con autoridad 1-3 a los Rayos de Necaxa en el estadio Victoria y de esta manera cortaron la negativa racha de tres descalabros consecutivos en la Liga MX. El campeón del futbol mexicano volvió a sonreír.

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Jeremy Márquez con un golazo de volea abrió el marcador al minuto 23, Nicolás Ibáñez, con otro golazo desde fuera del área al 46’ amplió la ventaja y Willer Ditta sorprendió con una gran jugada para firmar el tercer de los azules al 53’.

Los casi 20 mil aficionados que asistieron a la casa de los Rayos, en su mayoría afición cementera, disfrutó del resurgir celeste, que venía de una derrota como local ante los Zorros del Atlas.

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En la recta final, Miguel Rodríguez acortó distancias para el Necaxa, con una gran jugada individual al minuto 83, pero ya era misión imposible para los de Aguascalientes.

Cruz Azul por fin pudo salir del bache en el que entraron, ofrecieron una exhibición de campeón y ahora, comienza una nueva etapa sin su bastión en el medio campo: Erik Lira.

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