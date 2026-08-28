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Luego de la detención de cinco personas señaladas como presuntas responsables de extorsionar a repartidores de aplicaciones digitales y obligarlos presuntamente a realizar entregas de droga, un grupo de trabajadores se manifestó este viernes frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en avenida Jardín.
Los manifestantes, identificados como repartidores de DiDi, acudieron al inmueble para exigir justicia por sus compañeros Nancy y Enrique, quienes se encontraban detenidos en la dependencia.
A bordo de sus motocicletas, los trabajadores ocuparon parte de la vialidad frente a la Fiscalía y mostraron cartulinas con consignas como “Justicia Nancy y Enrique” y “Los RTS con ustedes, Nancy y Enrique”.
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La protesta ocurrió después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieran a Oswaldo, Nancy, Enrique, Amalia y Juan, quienes fueron señalados como presuntos integrantes de un grupo dedicado a extorsionar a repartidores.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, los detenidos presuntamente exigían a los trabajadores el pago de 700 pesos semanales para permitirles laborar y, en algunos casos, los obligaban a realizar entregas de cocaína y marihuana.
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Los manifestantes permanecieron frente al inmueble mientras elementos de seguridad resguardaban los accesos de la Fiscalía. Las acusaciones contra los detenidos deberán ser determinadas por las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes.
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JACL/cr
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