Metrópoli | 28-08-26 | 21:23 |

Luego de la señaladas como presuntas responsables de y obligarlos presuntamente a realizar entregas de droga, un grupo de trabajadores se manifestó este viernes frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en avenida Jardín.

Los manifestantes, identificados como , acudieron al inmueble para exigir justicia por sus compañeros Nancy y Enrique, quienes se encontraban en la dependencia.

A bordo de sus motocicletas, los trabajadores ocuparon parte de la vialidad frente a la Fiscalía y mostraron cartulinas con consignas como “Justicia Nancy y Enrique” y “Los RTS con ustedes, Nancy y Enrique”.

Lee también

La protesta ocurrió después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieran a Oswaldo, Nancy, Enrique, Amalia y Juan, quienes fueron señalados como presuntos integrantes de un grupo dedicado a extorsionar a repartidores.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los detenidos presuntamente exigían a los trabajadores el pago de 700 pesos semanales para permitirles laborar y, en algunos casos, los obligaban a realizar entregas de cocaína y marihuana.

[Publicidad]

Los manifestantes permanecieron frente al inmueble mientras elementos de seguridad resguardaban los accesos de la Fiscalía. Las acusaciones contra los detenidos deberán ser determinadas por las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]