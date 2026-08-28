Cuando Nikola Bartunkova se llevó de manera veloz el primer set (6-1), parecía que el Abierto de Monterrey se iba a despedir de su segunda sembrada y de la favorita del público; sin embargo, Elise Mertens brindó un espectáculo y firmó una impresionante remontada (1-6, 6-4 y 6-2) para avanzar a la final del torneo, donde enfrentará a la francesa Diane Parry.

La tenista checa tuvo 7 aces y quebró en cinco ocasiones a Mertens, la noche iba encaminada a un triunfo tranquilo, pero lo que pudo ser un sueño terminó en pesadilla.

Con el apoyo incesante del público, la raqueta número 24 de la WTA sacó adelante el partido con mucho carácter.

Mertens tenía la espina clavada del 2023, donde fue eliminada en semifinales por Caroline Garcia, y por primera vez, logró clasificar a la gran final del torneo regiomontano, donde buscará su tercer título en la categoría 500 y el número 11 en su carrera.

Este sábado, a partir de las 17:30 horas, Mertens enfrentará a Parry en la gran final del Abierto GNP Seguros de Monterrey para dar cierre a la edición 18 del torneo.

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