Miami.- El presidente estadounidense, Donald Trump, entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que en abril completaron el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

"Hoy otorgamos con orgullo la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la notable tripulación de Artemis II. Acompáñenme a felicitar al comandante Reed Wiseman, al piloto Victor Glover, a la especialista de misión Christina Koch y al especialista de misión Jeremy Hansen", dijo Trump durante el acto, celebrado en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston (Texas).

Esta medalla es la máxima distinción que el gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial.

Los cuatro astronautas despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.

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La medalla es la máxima distinción que el gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial. Foto: AP

Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación, al tiempo que probaron tecnologías clave para futuros desembarcos en la Luna.

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Además, Koch fue la primera mujer en viajar a la órbita lunar, Glover el primer hombre de raza negra y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el primero de ese país.

La tripulación entregó a Trump una chaqueta azul de la NASA con el logo de Artemis II, además de otros dos parches con los números 45 y 47, en referencia a sus dos mandatos como presidente de Estados Unidos.

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Artemis, por el regreso de humanos a la Luna

Artemis II fue la segunda misión del programa espacial con el que la NASA pretende llevar de nuevo al ser humano a la superficie lunar antes del final de esta década.

Para ello, la agencia espacial tiene previsto lanzar el próximo año Artemis III, que pondrá a prueba varias maniobras de acoplamiento de la cápsula en órbita terrestre. Será Artemis IV, programada para 2028, la misión que, por primera vez en más de medio siglo, llevará astronautas hasta la superficie de la Luna.

EU creará academia espacial para formar a nuevas generaciones

En este contexto, el mandatario estadounidense, anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos para capacitar y formar a las futuras generaciones de profesionales del sector, en plena expansión del programa espacial.

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"En unos momentos firmaré una orden ejecutiva para comenzar el proceso de creación de una nueva academia nacional: la Academia Espacial de EE.UU. (...) Ahora tendremos una academia para la Fuerza Espacial, la NASA y la industria espacial civil", dijo el republicano.

Según la orden ejecutiva firmada por el presidente, la academia no solo educará a astronautas, sino también a científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y combatientes.

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Los alumnos que se gradúen estarán obligados a servir un tiempo en las Fuerzas Armadas o en la NASA. Sin embargo, el documento no dio detalles sobre el futuro emplazamiento de la academia.

Este anuncio trasciende en un momento de gran actividad espacial en Estados Unidos, no solo por parte de la NASA, sino procedente de empresas privadas como SpaceX o Blue Origin, entre otras.

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