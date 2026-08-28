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Un potente rayo impactó la parte superior de la emblemática Torre del Reloj de La Meca, Arabia Saudita, en medio de una intensa tormenta eléctrica que azotó la ciudad.
El momento fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se puede ver la descarga iluminando el cielo y alcanzando la estructura de la torre, uno de los referentes del paisaje urbano de la ciudad sagrada.
El fenómeno ocurrió mientras se registraba una fuerte actividad de relámpagos en la zona. Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni daños importantes derivados del impacto.
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No es la primera vez que la Torre del Reloj de la Meca es alcanzada por un rayo, en 2023 otra descarga se registró provocando el asombro de los presentes, algunos de los cuales captaron el momento en videos.
Tanto en aquella ocasión como ahora, las impactantes imágenes de los relámpagos iluminando la noche y el rayo impactando la emblemática estructura se viralizaron en redes sociales.
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am/mcc
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