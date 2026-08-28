El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, presentó en Laredo, Texas, el proyecto de expansión del Puente Internacional Colombia-Laredo. La ampliación permitirá agilizar el paso comercial de las exportaciones e importaciones en la frontera.

El inicio de la construcción se prevé para mayo de 2027 y se proyecta llevar la capacidad operativa a más de 15 mil cruces diarios para el año 2030.

El gobernador informó que la obra tendrá un costo de 200 millones de dólares, que pagarán por partes iguales Texas y Nuevo León.

Destacó que la infraestructura contempla la construcción de dos nuevos puentes de cruce comercial, reduciendo los tiempos de espera y duplicando la capacidad de tránsito internacional en la Aduana Colombia.

Las obras de ampliación contemplan el inicio de su construcción para el mes de mayo de 2027. | Foto: Especial.

Lee también Fuerza Civil abate a 5 hombres armados en Anáhuac y Lampazos, Nuevo León; hay cuatro detenidos

Asimismo, adelantó que, como parte de la infraestructura para potenciar la región, se contempla la ampliación y modernización de la Carretera Estatal 001 Norte desde Salinas Victoria hasta la Aduana como parte del proyecto de Green Corridors, el cual dijo ya cuenta con el registro del Gobierno Federal y va a tener una inversión de 17 billones de dólares.

[Publicidad]

Nuevo León tendrá cuatro puentes transfronterizos: el Puente Internacional tradicional, los dos nuevos puentes y el de la Carretera 001 Norte.

El objetivo es optimizar los flujos de importación y exportación en la frontera norte. | Foto: Especial.

Creación del Polo Industrial Plan México

En el marco del anuncio, las autoridades estatales hicieron pública la creación del Polo Industrial Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Anáhuac. Será libre de impuestos para los empresarios que inviertan en la zona.

Quedarán exentos los impuestos:

[Publicidad]

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Impuesto estatal de payroll tax

Impuesto sobre nómina

Property Tax (municipal)

Impuesto predial

Lee también Hombre de 50 años ataca con un cuchillo a su esposa en Apodaca, Nuevo León; lo detienen

Además, el gobernador aseveró que "si en sus operaciones o cadena de valor se llegase a pagar algún IVA, IEPS o comercio exterior", el gobierno federal se compromete a devolverlo en "programas de IMMEX en 24 horas”.

La presentación formó parte del cierre de la gira de trabajo del Ejecutivo estatal por el estado de Texas. | Foto: Especial.

La presentación formó parte del cierre de la gira de trabajo del Ejecutivo estatal por el estado de Texas.

[Publicidad]

Previo a la presentación del proyecto, García Sepúlveda sostuvo una reunión en San Antonio, Texas, con el congresista estadounidense Joaquín Castro, representante del 20.° Distrito de Texas y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, así como con Henry Cisneros, quien fuera secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos bajo la administración del expresidente Bill Clinton.

Durante el encuentro en el que participaron también el subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial de la SENL, Emmanuel Loo, y el director general de Tech Bloc, Alberto Altamirano, platicaron sobre estrategias de colaboración en materia económica, comercial y transfronteriza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr