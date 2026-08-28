Llegar a los 60 años ya no necesariamente significa dejar de trabajar y mucho menos dejar de manejar. En México, cada vez más adultos mayores encuentran en las aplicaciones de movilidad una alternativa para mantenerse activos y generar sus propios ingresos.

En el marco del Día de los Abuelos, que se conmemora cada 28 de agosto, DiDi reveló que durante el primer semestre de 2026 alrededor de 20 mil conductores mayores de 60 años se mantuvieron activos dentro de su plataforma en México. Hace apenas 2 años eran 12 mil, lo que representa un crecimiento de 64% entre 2024 y 2026.

El dato llama la atención por la cantidad de personas, pero también por cuánto manejan. En promedio, cada uno de estos conductores realiza 180 viajes al mes, es decir, alrededor de 6 servicios diarios si se distribuyeran durante los 30 días del mes.

Esto significa que no estamos hablando únicamente de adultos mayores que ocasionalmente encienden la aplicación para realizar algunos viajes, sino de una comunidad que mantiene una actividad constante detrás del volante.

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Los conductores mayores de 60 años también son de los mejor calificados

La edad tampoco parece representar una desventaja cuando se analiza la experiencia que tienen los pasajeros.

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Durante los primeros 6 meses de 2026, los conductores mayores de 60 años registraron una calificación promedio de 4.80 estrellas sobre 5. DiDi también analizó 74 mil comentarios realizados por usuarios y encontró que la palabra que más se repetía para describir sus viajes era “amable”, además de referencias constantes a un “excelente servicio”.

CDMX y Toluca concentran más conductores mayores

Aunque esta comunidad se encuentra distribuida por diferentes partes del país, Ciudad de México y Toluca son las ciudades con mayor proporción de conductores mayores de 60 años dentro de la plataforma.

El crecimiento también ocurre mientras México envejece. De acuerdo con datos de INEGI citados en el comunicado, la esperanza de vida en México llegó en 2026 a 76 años en promedio, con 73 años para los hombres y 79 para las mujeres.

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Y esta transformación continuará durante las próximas décadas. Para 2050 se estima que una de cada 4 personas en Latinoamérica tendrá más de 60 años, lo que también plantea la necesidad de encontrar nuevas formas para que los adultos mayores puedan mantenerse económicamente activos.

Los datos de DiDi muestran una pequeña parte de ese cambio. Hoy hay 20 mil conductores mayores de 60 años realizando alrededor de 180 viajes mensuales dentro de la plataforma. Algunos incluso podrían ser nuestros propios abuelos.

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