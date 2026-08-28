La marca Havaianas, fundada en 1962 en Brasil, regresa a México con una propuesta que combina estilo y comodidad. Sus emblemáticas sandalias flip flops (o de dedo) son conocidas en todo el mundo y han estado muy asociadas con la emoción de unas vacaciones que se viven en la playa.

Pero este es un buen momento para redescubrir su versatilidad, porque podrían integrarse a más estilos. Venimos del auge de las ‘chanclas’ de lujo The Row, marca de las hermanas Olsen, que demostró que unas flip flops, tan sencillas, pueden ir con casi todo. Además, otro tipo de calzado confortable —como las sandalias Birkenstock y Crocs— ha hecho lo propio para mantener cautivo a un consumidor que prioriza la comodidad, pero también sabe jugar con su estilo para incorporar este tipo de calzado a sus looks.

A principios de agosto, Havaianas celebró su relanzamiento en el país, justo con la idea de invitarnos a llevar sus coloridas sandalias en distintas ocasiones, quizá en un desayuno con amigas, en una fiesta con alberca central o en una escapada a un Pueblo Mágico cercano. (La clave es que te sientas tú, sin intentar forzarlo porque ‘está de moda’).

“Hoy, Havaianas regresa a México para comenzar una nueva etapa en el país, con una propuesta que reivindica a las flip flops como mucho más que un básico para la playa o las vacaciones: son un statement de moda capaz de transformar y complementar los looks del día a día”, afirman desde la marca.

Las flip flops Havaianas en varios colores. Foto: Especial

De la playa a la calle

Es sabido que hoy en día la comodidad no está peleada con el estilo. Se trata más que todo de ser fiel a nuestros gustos y personalidad, aunque de vez en cuando haya que respetar ciertos códigos de vestimenta. En este contexto, la marca asegura que ha encontrado un nuevo espacio donde sus sandalias pueden acompañar propuestas urbanas y sofisticadas, además de los acostumbrados looks relajados.

Hemos visto a grandes figuras como Dua Lipa o Gigi Hadid incluyendo sus ‘chanclas’ en el día a día, “demostrando que las flip flops pueden formar parte de estilismos que van mucho más allá del universo vacacional, combinándose con denim, sastrería oversize, prendas minimalistas y propuestas effortless”, ejemplifican en el comunicado de relanzamiento.

[Publicidad]

En el evento celebrado en CDMX, Sophie Cristiani, Brand Manager de Havaianas, nos amplió esta idea: “Creo que es un zapato que te permite y te transmite esta libertad de styling para experimentar, para ser divertido, para ser irreverente, y muchas veces es algo que la gente no espera en stylings normales. Es un regreso a la comodidad y a la libertad, que también son valores muy brasileños y muy de nuestra marca”.

Se pueden lucir en el día a día. Foto: Instagram @havaianas

En este nuevo capítulo en México, traen nuevos modelos y colores, pero mantienen el impulso de su silueta clásica: Sandalias Havaianas Top, con suela de goma y el logo con ligero relieve sobre la tira. Aunque sí encontrarás un par negro, predomina el colorido alegre, con tonos como amarillo luminoso, azul marino, verde intenso, entre otros. Su precio ronda los 500 pesos.

Sophie también hizo mención destacada de modelos más experimentales, como una sandalia casual con diseño acolchado que lanzaron para este verano y que llevaba puesto: las Havaianas Over Puffed. Cuentan con una suela un poco más ancha y tiras acolchadas con coqueto nudo en el centro. La verdad, se ven superlindas y los colores son muy delicados, desde el crema, pasando por un verde salvia, hasta el chocolate, que llegó para quedarse en las tendencias del 26.

[Publicidad]

Leer también: Qué es el athleisure y cómo llevarlo en looks cotidianos

Las primeras Havaianas con tacón

A principios de agosto, las primeras Havaianas con tacón tuvieron su debut en la presentación de Studio Constance en la Semana de la Moda de Copenhague, donde presentaron colecciones de la temporada primavera-verano 2027.

Se trata del modelo Havaianas Kitten Heels, con tacón asimétrico y puntera que cubre solo el dedo más grande del pie, además, mantiene la suela de goma y la tira de sus chanclas emblema. Se vieron paso a paso en la pasarela en los tonos blanco (acompañando vestidos de estilo nupcial), verde salvia y negro.

[Publicidad]

“Llevarlas a ese espacio de alta moda nos está ayudando, precisamente, a que la gente empiece a sentirse más cómoda con la idea de usar flip flops en su día a día”, acotó Sophie Cristiani, quien aprovechó el momento para recordar que la marca ha colaborado previamente con firmas de lujo como Dolce & Gabbana, en 2024 y 2025, e Isabel Marant, este año.

¿Dónde descubrir el estilo de Havaianas?

Para México, cuentan con su tienda online: havaianas.com.mx, donde hay opciones para mujer, hombre y niños, además de accesorios. La marca también está disponible en la tienda departamental Liverpool.

Y tú, ¿con qué look inesperado llevarías unas sandalias Havaianas?

[Publicidad]

Leer también: Los detalles del look de María Bottle en el concierto de Rosalía

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/