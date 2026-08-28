Actualmente, el deporte y la actividad física forman parte de nuestra rutina cotidiana, y con ellos también han surgido tendencias como el athleisure. Más que ropa para hacer ejercicio, este estilo apuesta por prendas funcionales que pueden llevarse fuera del gimnasio, una cancha o una pista de atletismo.

Cada vez son más las marcas de ropa que están aportando por dicho estilo, con el que fusionan aspectos como la comodidad, tecnologías transparentes y telas de calidad. Si aún no tienes idea de qué se trata, aquí te lo explicamos.

¿Qué es el estilo athleisure?

Una de las marcas mexicanas que ha incorporado esta tendencia a sus colecciones es MAJA Sportswear, con piezas pensadas para actividades físicas en diferentes condiciones climáticas.

Con colecciones como Maja Active, la firma reinterpreta lo básico que puede ser una playera o unos leggings para integrarlos en looks del día a día, y no sólo en una sesión de yoga o una ronda de golf.

Pero, ¿qué significa esta tendencia? La palabra athleisure proviene de "athletic" que quiere decir atlético o deportivo, y "leisure" que significa ocio. Aunque surgió a finales de la década de los 70, creció exponencialmente en 2010 y para 2020, durante la pandemia, se consolidó.

Y en años recientes también han surgido conceptos como el outleisure, en los que MAJA Sportswear ha encontrado una oportunidad para atender a consumidores que mantienen un ritmo activo durante todo el día y que buscan reducir el tiempo en que deciden qué ropa ponerse.

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Estas prendas, además de ofrecer lo elemental (como calidad y resistencia), son versátiles. Otro de sus distintivos es que integran tejidos de absorción de humedad, de secado rápido, con control térmico, protección UV, de estiramiento en cuatro vías, costuras seamless y hasta materiales reciclados.

La ropa de MAJA Sportswear integra detalles funcionales como un pequeño paño para lentes. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

De acuerdo con Adrián Espinoza, Director de Marketing de MAJA Sportswear, "el athleisure lo que hace es, precisamente, traer esas tecnologías a la prenda. Pero en diseño, necesitamos que (la estética) sea equilibrada para que no se sienta demasiado técnica".

Y es que la selección de materiales y de diseño persigue un propósito: poder llevar las piezas a la hora de hacer ejercicio, y seguir usándolas en actividades posteriores como ir al supermercado, a tomar un café o a la oficina.

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¿Cómo se están sumando las marcas al athleisure?

Aunque el mercado dicta las tendencias, hay marcas que se han sumado a este estilo de manera orgánica, escuchando las necesidades de los sectores que hacen ejercicio por simple gusto y por llevar un estilo de vida saludable.

"Es constante estar escuchando. La parte que nos lleva a que adopten el athleisure es completamente orgánico y eso nos ha ido llevando a hacer ciertos ajustes en las prendas para que se adapten también a eso", señala.

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Dichas modificaciones van desde cambiar los botones para evitar la corrosión al practicar deportes como la pesca, hasta integrar un paño de lentes en la parte interna de una camisa para tener mejor visión al hacer senderismo.

Y aunque no hay reglas escritas, la mayoría de marcas se inclinan por diseños sin guiños técnicos marcados, es decir, con logotipos discretos, colores combinables y texturas que pueden integrarse con facilidad en un look para ejercicio y uno social.

Aunque el mercado dicta las tendencias, MAJA Sportswear mantiene su ADN en cada colección. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

Más allá de confeccionar ropa deportiva, firmas como MAJA Sportswear tienen la prioridad de seguir desarrollando productos que cubran las necesidades de sus consumidores y, al mismo tiempo, seguirlos invitando a estar en contacto con la naturaleza.

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"Para nosotros el salir, el caminar, el subir una montaña, el respirar, el estar en el aire libre, pescando, etcétera, sabemos que va a ser algo que te va a cambiar la vida y queremos acompañarlos en ese proceso".

¿Cómo llevar la tendencia del athleisure?

Si quieres sumar la tendencia del athleisure a tu armario, toma nota de estos 5 tips para hacerlo con éxito:

Opta por básicos: playeras, tops, leggings, shorts y pants son fáciles de combinar con piezas que ya tienes en el armario. No uses muchos elementos deportivos: una o dos piezas athleisure son suficientes para que el atuendo no termine por verse como pensado para el entrenamiento. Calzado cómodo: cambia tus tenis por unos más casuales si prefieres separar los usos, ya sea por cuestiones de higiene o comodidad. Colores neutros: para quienes prefieren looks minimalistas, las prendas en colores negro, beige, café, blanco y gris son un acierto de estilo. Añade accesorios: gorras, bolsos estructurados y gafas de sol pueden servirte para hacer ejercicio al aire libre, y para darle un toque chic a tu atuendo el resto del día.

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