El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó la detención de dos presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Patines”, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

El hombre y la mujer fueron capturados después de que efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Guardia Nacional (GN) y Ejército mexicano ejecutaran tres cateos en diferentes inmuebles de dicha demarcación, dio a conocer este Gabinete.

Durante las acciones se aseguraron 115 dosis de cristal y un arma de fuego, añadió.

Integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México arrestaron a dos presuntos integrantes de la célula criminal "Los Patines" en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Foto: Especial

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano, la célula delictiva “Los Patines” está relacionada con extorsión, homicidio, narcomenudeo y robo en el norte de la Ciudad de México.

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bmc