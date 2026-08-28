Rosalía se encuentra en la CDMX como parte de su gira “Lux Tour”, la cual no solo ha atraído los reflectores por su concepto teatral, sino también porque los asistentes llevan looks que hacen referencia a la indumentaria religiosa: sotanas, hábitos, estolas, rosarios y cruces.

Con cada álbum, la cantante logra imponer una estética diferente, desde atuendos inspirados en los motociclistas hasta otros que evocan al flamenco. Ya sea sobre el escenario, en la red carpet o las calles, su estilo siempre llama la atención por mezclar lujo con streetwear.

El vestido periódico que inmortalizó ‘Carrie Bradshaw’

De paseo por la CDMX, Rosalía lució un vestido con estampado de periódico que nos recordó el icónico diseño llevado por ‘Carrie Bradshaw’ en la serie Sex and the City. La intérprete catalana combinó este modelo de la firma Desigual con gafas de sol y ballerinas negras.

Vestido con estampado de periódico. Foto: Instagram @rosaliaupdatehq

La pieza original pertenece a la colección otoño/invierno del año 2000 de la casa francesa Dior, época en la que el director creativo era John Galliano. Ambos vestidos se caracterizan por una silueta ajustada y por no tener mangas, aunque el de la cantante es un poco más largo.

Un vestido de plumas a la medida creado por Chanel

En febrero pasado, la intérprete recorrió la alfombra roja de los Brit Awards 2026 enfundada en un conjunto repleto de plumas de Chanel, el cual dejó al descubierto tanto su espalda como la zona abdominal. Para la ocasión, eligió un look de belleza pulido y una melena recogida.

Rosalía en los Brit Awards 2026. Foto: Instagram @rosalia.vt

Dado que era su primera nominación en estos premios (en los que ganó como Mejor Artista Internacional), su vestido debía causar gran impacto. El conjunto estaba formado por una falda negra y una boa XL de plumas en color blanco, ad hoc con su actual era musical: Lux.

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Cuando Rosalía llevó leggings a la Semana de la Moda

En 2023, ya consolidada como una seguidora de tendencias, la cantante acudió a los desfiles de la Semana de la Moda de París, donde dio muestra de su osado estilo. Abrió la temporada con un look preppy en el show de Prada y, después, lució un vestido cut-out en Acne Studios.

Semana de la Moda en Paris. Foto: Instagram @rosalia.vt

Pero donde se robó todas las miradas fue en la presentación de Schiaparelli. La catalana se atrevió a llevar unos leggings negros combinados con un saco de estilo torero con bordados dorados y unos zapatos de tacón. Aderezó el look con una lujosa diadema de terciopelo.

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La era en que el estilo motociclista se volvió tendencia

Su álbum “Motomami”, publicado en marzo de 2022, dio el banderazo de salida a una estética motociclista, en la que imperaba el uso de cuero en abrigos y pantalones, chaquetas con hombros acentuados, microfaldas, así como botas de tacón alto que llegaban al muslo.

Motomami tour. Foto: Instagram @rosalia.vt

El artífice de estos espectaculares trajes fue el diseñador australiano Dion Lee, a quien Rosalía le encomendó idear un concepto duro pero suave a la vez. Ejemplo de ello fue el look de top a rayas con hombreras de cuero, microfalda negra y botas azul eléctrico que lució en esta gira.

El look con el que debutó en la Met Gala de Nueva York

La primera aparición de la catalana en la alfombra roja de la Met Gala fue en 2021, en una velada dedicada a la moda estadounidense. Para tan importante ocasión, recurrió al diseñador Rick Owens, célebre por un atrevido estilo que combina lujo, vanguardia y minimalismo.

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Rosalía durante la Met Gala. Foto: Instagram @rosalia.vt

Fiel a sus raíces, Rosalía eligió un traje en color rojo oscuro, compuesto por un short de talle alto con flecos hasta los tobillos y un cuerpo de escote en <V> que dejaba sus hombros descubiertos, con un nudo al frente y una cola larguísima inspirada en el mantón de Manila.

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