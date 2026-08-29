El 2026 ha sido un año que ha reavivado el furor por Michael Jackson, gracias a la película biográfica que protagonizó su sobrino Jaafar, pero sin importar si hay o no algo nuevo del llamado "rey del pop", los fans siguen sumándose con el paso de los años y el día de hoy no pasará desapercibido para ellos, ya que esta estrella estaría cumpliendo 58 años de edad.

Así que, si quieren saber un poco más de lo que fue su vida y obra, hay varias opciones para maratonear y rendirle un homenaje en la privacidad de la casa, disfrutando del talento de un artista excepcional y que sigue marcando la pauta dentro del mundo de la música.

MICHAEL (2026)

Comenzamos precisamente con la película dirigida por Antoine Fuqua y tuvo como protagonista a Jaafar Jackson; quien se preparó a lo largo de dos años aprendiendo sus movimientos, gestos y coreografías, tan sólo para realizar las pruebas de audición. En este filme se cuentan los primeros años de Michael Jackson, desde la creación del grupo The Jackson 5, donde actuaba al lado de sus hermanos Jackie, Tito, Marlon y Jermaine, por órdenes de su padre Joseph Jackson, hasta su emancipación e inicio de su carrera como solista.

¿Dónde ver? Prime Video

MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT (2009)

Era marzo de 2009 y Michael Jackson anunciaba que estaba a punto de retirarse, pero ante realizaría una última gira por Londres, con 10 conciertos planeados para el escenario del Millennium Dome; es precisamente en este documental, que el espectador conocerá todos los preparativos de estos últimos conciertos, desde la definición del concepto, los ensayo de las coreografías y todo lo que involucraría el último acto en escena del "rey del pop", un proyecto se frustró tan sólo tres meses después debido a su muerte.

¿Dónde ver? AppleTV

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MOONWALKER (1988)

Sin duda alguna este filme muestra la visión muy personal que Michael tenía de la fama, la música y el ser una superestrella, pero acompañando este viaje con la música que hasta el momento formaba parte de su trayectoria. En esta película musical, la primera parte resume sus inicios como parte de The Jackson 5, y como la gente lo idolatraba más que escucharlo; en la segunda parte está compuesta de cortometrajes o videos de las canciones de su álbum Bad (1987).

¿Dónde ver? HBO Max

LIVING WITH MICHAEL JACKSON (2003)

Una mirada íntima a la vida de Michael Jackson, debido a que a lo largo de ocho meses el periodista británico Martin Bashir, tuvo la oportunidad de convivir con el artista y recorrer su famoso rancho conocido como Neverland. En esta larga entrevista el cantante de Dirty Diana y Thriller, se sinceró como nunca antes lo había hecho, hablo de temas como su infancia, la relación con su padre, sus cirugías y hasta del polémico hecho de que dormía con niños en la misma cama; algo que dos años después fue usado en su contra durante un juicio por abuso sexual.

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¿Dónde ver? Youtube

THE WIZ (1978)

Este fue el primer acercamiento de Michael Jackson al cine, se trata de una adaptación del musical de 1974, que aborda la historia de Dorothy, un niña que vivía en Kansas pero debido a un tornado terminó en el mágico mundo de OZ. Aquí Michael interpretó a El Espantapájaros, personaje con el cual demostró que también tenía talento para la actuación; además compartió cuadro con alguien que admiró profundamente, la cantante Diana Ross, además de los actores Nipsey Russell y Richard Pryor.

¿Dónde ver? Prime Video

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