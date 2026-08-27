Después de la reunión de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno prometió que se agotarán todas las líneas de investigación para dar con su localización.

La Secretaría de Gobernación (Segob) destacó la reunión de la mandataria federal con las familias de los estudiantes en Palacio Nacional, donde se presentaron los avances más recientes de las investigaciones a casi 12 años de la desaparición, así como las acciones "encaminadas a esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia".

"Durante la reunión se informaron las cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes, incluidas las relacionadas con nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación", dijo esta dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Lee también A 12 años del caso Ayotzinapa, Sheinbaum prevé informe de nuevas investigaciones; destaca análisis de registros telefónicos

Ante las familias, la Secretaría de Gobernación indicó que se reconoció que Ayotzinapa representa "una herida abierta para ellas y para el pueblo de México".

"Por ello, se agotarán todas las líneas de investigación, se fortalecerán las tareas de búsqueda, se agilizará el análisis de la información y se intensificarán las gestiones ante gobiernos extranjeros para concretar las extradiciones pendientes, entre ellas la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala en 2014", dijo dicha institución.

[Publicidad]

Alistan informe antes del 26 de septiembre

Antes de la movilización prevista para el próximo 26 de septiembre por el 12 aniversario de su desaparición, se presentará a las familias un informe con los avances y resultados más recientes de las investigaciones.

Lee también "Aún estamos lejos de conocer el paradero de los 43 normalistas", lamenta abogado; finaliza reunión de familiares con Sheinbaum

También se refrendó "el compromiso de combatir la impunidad y continuar trabajando con determinación, sensibilidad y responsabilidad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos".

[Publicidad]

Aseguró la Segob que el gobierno mexicano mantendrá una comunicación directa, permanente y transparente con las familias.

"Ayotzinapa es una prioridad de Estado y se mantendrán las acciones necesarias para conocer la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar justicia", dijo.

Lee también Huachicol fiscal: Sheinbaum pide justicia en caso de Fernando Farías; hay una carpeta de investigación "muy sólida", dice

[Publicidad]

Luego de la salida del encuentro con Sheinbaum, el abogado de los familiares, Isidoro Vicario, declaró que se reconocieron "ciertos avances", pero todavía están lejos de conocer el paradero de los 43 normalistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc