Comerciantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) expresaron su inconformidad con el Reglamento para la Instalación, Operación, Verificación y Seguridad de Espacios Comerciales del Metro, por las restricciones para ingresar y trasladar mercancía dentro de las instalaciones, pues los vendedores aseguran que deberán gastar parte de sus ganancias en transporte externo, ya que no van a poder mover sus productos en los vagones.

El nuevo reglamento —publicado en la Gaceta Oficial el 19 de agosto pasado— redujo de cuatro a dos horas el horario matutino para introducir mercancía: ahora es de 10:00 a 12:00, además de mantenerse el periodo de 21:00 a 22:00 horas; aunado a que prohíbe utilizar escaleras electromecánicas, elevadores, bandas transportadoras o los trenes para trasladar sus productos.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que en la estación Bellas Artes, de la Línea 2, se retiraron los cilindros que ofertaban distintos productos. Ahora no hay presencia de vendedores.

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Mientras que en Hidalgo, Pino Suárez y Chabacano el comercio está reordenado, aunque los vendedores aún continúan ofreciendo sus productos con gritos, situación que ya está prohibida, pero que entrará en vigor en 60 días.

“Ya no podemos gritar, no podemos tener letrero, no podemos tener basura, nada más tenemos una hora para surtir, no podemos viajar en el Metro con tanta caja, ya. Muy mal, porque se va de ganancia lo tienes que gastar en taxi, porque los transportábamos en vagones, porque es mucha mercancía, regularmente. Lo que pasa es que como son cajas de frituras, es muy bultoso, vienen por cajas”, expresó uno de los comerciantes de la estación Hidalgo.

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“Pues ya el ingreso de los diablos ya está prohibido. Entonces, para nosotros cargar es muy pesado. Eso nos afecta a todos, porque la mayoría vende aguas, las aguas son muy pesadas, muy, muy pesadas. Y para cargar tan siquiera una cajita de 12 es demasiado”, comentó Elizabeth, vendedora en la estación Pino Suárez.

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