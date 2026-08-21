El Sistema de Transporte Colectivo (STC) dará tres meses como periodo de gracia para que comerciantes y propietarios de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) cumplan con las disposiciones del nuevo reglamento para la instalación, operación, verificación y seguridad de locales dentro del Metro.

Así lo dio a conocer el director general Adrián Rubalcava, quien afirmó que si bien el reglamento ya entró en vigor ayer mismo, se darán estos meses para que los comerciantes puedan familiarizarse con las nuevas disposiciones.

“Estamos en un lapso de gracia”, indicó, al señalar que no se busca que los locatarios lo sientan como una imposición o “una dureza”, por lo que se realizan pláticas con comerciantes y representantes para que comprendan cómo funcionan las nuevas reglas.

El miércoles, el Metro publicó en la Gaceta Oficial el Reglamento para la instalación, operación, verificación y seguridad de locales y/o espacios comerciales asignados y/o propiedad del Sistema de Transporte Colectivo”, el cual abroga el documento emitido en julio de 2020.

En entrevista posterior a la develación de un mural holográfico en la estación Auditorio, Rubalcava Suárez adelantó que los comerciantes de locales deberán portar chalecos de colores que corresponderán a la línea donde operen. Además, se les entregarán tarjetones con candados de seguridad.

“Son chalecos que corresponden a los colores, eso nos va a ayudar para saber si algún vendedor o algún permisionario es de esa línea o no, y además un tarjetón que va a tener ciertos candados de seguridad para que no se puedan duplicar”, precisó.

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Señaló que no serán uniformes, sino sólo chalecos, y se entregará a los permisionarios las características que deben cumplir estas prendas y ellos serán los responsables de adquirirlos por su cuenta.

Afirmó que el nuevo reglamento está encaminado en “poner orden” al crecimiento del comercio, así como a los propietarios de PATR que han caído en abusos. Por ejemplo, dijo, hay un excedente de 30% de cilindros que no están en el sistema, pero no tienen documentación o no corresponde con la línea donde están ubicados.

No serán enérgicos con vagoneros

El director general del Metro descartó que las autoridades vayan a ser más enérgicos con los vagoneros, quienes, dijo, han sido “de cierta forma tolerados”, pues aseguró que lo que se busca es que se mantenga un esquema de orden en el que no se desborde el comercio.

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“Ha habido algunos rumores de que vamos a ser mucho más enérgicos con los vagoneros, la verdad es que no, lo único es que lo que queremos es que se respete el orden”, concluyó.

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