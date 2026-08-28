La triple cartelera de la Liga MX de este viernes 28 de agosto concluirá un partido bastante atractivo en La Frontera.

El Tijuana se enfrenta a los Pumas en el estadio Caliente, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026.

Los Xolos de Sebastián Abreu le hacen los honores al equipo auriazul de Esteban Solari en un enfrentamiento directo por los puestos de Liguilla.

Los fronterizos se encuentran ubicados en la sexta posición de la tabla con 10 puntos, producto de tres victorias (Tigres, León y Cruz Azul) y un empate (Atlético San Luis).

En la última fecha, sufrieron una derrota más que dolorosa (5-2) ante las Chivas en el estadio Akron.

Por tal motivo, tratarán de darle vuelta a la página rápidamente para intentar regresar a la senda del triunfo.

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Por su parte, la escuadra universitaria no atraviesa por el mejor momento, ya que viene de obtener dos empates (Querétaro y Necaxa) en el Olímpico Universitario.

Es decir, apenas pudo sumar dos puntos de seis posible jugando en su propia casa.

Aunado a estos dos encuentros del Apertura 2026, el conjunto de Esteban Solari sumó tres en la Leagues Cup sin poder ganar.

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Por lo tanto, ya acumula cinco juegos al hilo sin obtener una sola victoria y necesita cortar su racha negativa de manera inmediata.

Cabe resaltar que los Pumas sólo tiene dos victorias en sus últimas 10 visitas al estadio Caliente, en duelos de Liga MX.

Con saldo de cinco derrotas y tres empates, el equipo auriazul no ha podido salir avante de La Frontera, por lo que es una aduana bastante complicada.

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El partido de esta noche entre los Xolos y los auriazules no será transmitido, en nuestro país, a través de la televisión abierta.

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Horario y canales para ver EN VIVO HOY Tijuana vs Pumas