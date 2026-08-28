[Publicidad]
Todo está listo para que comience una nueva era en la Selección Mexicana, de la mano de Rafael Márquez.
Este viernes 28 de agosto, el director técnico del Tricolor reveló el nombre de los integrantes de su cuerpo técnico, que contará con "amplia experiencia en la élite del futbol mundial".
El Káiser de Michoacán escogió a Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como sus tres auxiliares técnicos.
Además, Xabier Mancisidor será el entrenador de porteros y Pol Lorente el preparador físico.
A través de un comunicado, la Selección Mexicana compartió la decisión del cinco veces mundialista (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).
"¡Cuerpo Técnico, listo! Te presentamos a quienes acompañarán a nuestro DT, Rafa Márquez, en la Selección Nacional de México. ¡Bienvenidos!", publicó en su cuenta oficial de X.
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Vandalizan inmueble de varios pisos en sector residencial de Culiacán; rescatan a familia de la azotea
Mundo
Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a astronautas de Artemis II; integraron nueva misión a la Luna tras más de 50 años
Espectáculos
"Coyote vs. Acme": por qué es uno de los estrenos que debes tener en el radar este fin de semana
Metrópoli
Para regreso a clases en Edomex despliegan mil 378 policías y 413 unidades