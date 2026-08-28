Todo está listo para que comience una nueva era en la Selección Mexicana, de la mano de Rafael Márquez.

Este viernes 28 de agosto, el director técnico del Tricolor reveló el nombre de los integrantes de su cuerpo técnico, que contará con "amplia experiencia en la élite del futbol mundial".

El Káiser de Michoacán escogió a Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como sus tres auxiliares técnicos.

Además, Xabier Mancisidor será el entrenador de porteros y Pol Lorente el preparador físico.

A través de un comunicado, la Selección Mexicana compartió la decisión del cinco veces mundialista (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).

"¡Cuerpo Técnico, listo! Te presentamos a quienes acompañarán a nuestro DT, Rafa Márquez, en la Selección Nacional de México. ¡Bienvenidos!", publicó en su cuenta oficial de X.

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