Ya estamos a mediados de agosto e inicia la proyección de películas grandes, que no necesariamente podían competir con los grandes blockbuster veraniegos y se atisba la paulatina exhibición de otras más independientes y pequeñas.

"Coyote vs Acme"

Pasaron 77 años para que el golpeado, maltratado y hasta explotado coyote de las caricaturas Warner Brothers, fuera tomado en cuenta para un papel protagónico en cine.

Ya había aparecido unos segundos en las entregas de "Space Jam", aunque ahí mostrando sus aptitudes para las explosiones en favor de su equipo, pero hasta ahí.

Hoy es el estelar de una cinta que combina la acción viva y los dibujos animados 2D, pero que no fue fácil, pues en algunas ocasiones estuvo condenada a ser “destruída” y jamás salir al público.

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Esta es su historia.

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El coyote y su antagónico correcaminos fue creado en 1949 como respuesta a la animada "Tom & Jerry" que no vivía sus mejores momentos con el público. La anécdota era fácil: un cazador al que todo le sale mal y una presa que es astuta y corre con algo de suerte.

que no vivía sus mejores momentos con el público. La anécdota era fácil: un cazador al que todo le sale mal y una presa que es astuta y corre con algo de suerte. Después tuvo apariciones en otros episodios, en algunos sorprendiendo porque llegaba a hablar y no fue bien recibido por el público. En algún momento se supo que se llama Wile E. Coyote , pero pocos lo sabían, al menos hasta ahora que llega a salas.

, pero pocos lo sabían, al menos hasta ahora que llega a salas. La anécdota de la cinta es algo que inició en 1990 gracias a un artículo en tono de sátira en "The New Yorker", escrito por el humorista Ian Frazier, en la que se imaginaba una demanda del coyote contra AMCE bajo el concepto de negligencia y responsabilidad corporativa, derivada de una serie de productos defectuoso y que le había provocado lesiones físicas y daño psicológico.

Esta imagen, difundida por Ketchup Entertainment, muestra al personaje Wile E. Coyote, con la voz de Eric Bauza, en una escena de "Coyote vs. Acme". Foto: Ketchup Entertainment via AP.

Los estudios eligieron a Dave Green, director de las secuelas de "Spider-Man" y "Tortugas Ninja" , para darle vida cinematográfica a historia loca y que incluiría a otros personajes de la WB como Bugs Bunny, el Pato Luca y Piolín, teniendo como antagónico al luchador John Cena, como el cruel abogado empresarial al que le importa poco el daño que causen sus productos.

y , para darle vida cinematográfica a historia loca y que incluiría a otros personajes de la WB como Bugs Bunny, el Pato Luca y Piolín, teniendo como antagónico al luchador John Cena, como el cruel abogado empresarial al que le importa poco el daño que causen sus productos. El rodaje arrancó en 2022, pero un año después, para amortiguar problemas fiscales, la WB decidió guardar el proyecto. Cuando se dio a conocer el problema, el público y varios miembros de la comunidad fílmica reclamaron e hicieron sentir su molestia, por lo cual los estudios decidieron dejar que los cineastas buscaran salidas de distribución. La compañía no hizo caso a ofertas de plataformas streaming, arreciando la presión sobre ella, hasta que Ketchup Entertainment logró adquirir los derechos en el verano del 2025 por 50 millones de dólares.

Las críticas hacen prever un gran negocio para la compañía que “rescató” a la película. Deadline asegura que es la mejor mezcla de animación e imagen real de "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" (1988) y The Hollywood Reporter considera que los fans de los Looney Tunes la adorarán, preguntando quién no lo es a estas alturas de la vida. “La película es buena. Ingeniosa y ágil, fresca y tonta, una combinación ganadora de gags clásicos de Looney Tunes y preocupaciones contemporáneas”, considera IndieWire.

y The Hollywood Reporter considera que los fans de los Looney Tunes la adorarán, preguntando quién no lo es a estas alturas de la vida. “La película es buena. Ingeniosa y ágil, fresca y tonta, una combinación ganadora de gags clásicos de Looney Tunes y preocupaciones contemporáneas”, considera IndieWire. La meta que tiene esta película es al menos igualar la que logró "Space Jam" con Michael Jordan en 1996, de 230 millones de dólares recaudados en taquilla. La secuela de 2021 sólo contabilizó 163 millones de dólares, siendo considerada una de los fracasos de ese año.

"Sólo por una noche"

La carta de presentación es fácil: es dirigida por Will Gluck, realizador de "Se dice de mí" y "Con todos menos contigo". Sin los grandes reflectores sobre ella, con un elenco poco mediático (Callum Turner "Eternidad" y Grace Dumdaw, "Navidad contigo"), las dos cadenas exhibidoras más importantes de México, la ponen como su apuesta para ver en un fin de semana que estará copada por el coyote.

La historia se sitúa en Nueva York, en el hipotético único día en que las personas solteras tienen permitido tener relaciones sexuales prematrimoniales. En ese contexto está Owen, un joven recién dejado por su pareja y Allie, una romántica esperanzada, quienes buscan un encuentro más profundo que lo casual. El problema es que varios obstáculos se van presentando entre ambos, lo que los obliga a perseguirse por toda la Gran Manzana.

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La historia se sitúa en Nueva York, en el hipotético único día en que las personas solteras tienen permitido tener relaciones sexuales prematrimoniales. IMDB

Time Out la califica como una película coqueta y decidida a seducir, al tiempo que Screen Rant la pone como una comedia romántica auténtica, con un giro conceptual llamativo. “Trata en parte sobre el desafío de ofrecer una comedia romántica plenamente satisfactoria en esta época absurdamente puritana (y cada vez más distópica)”, apunta la publicación.

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